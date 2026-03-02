Греція терміново готує оборону Кіпру: розгортає фрегати та винищувачі F-16

Фрегат Kimon / © Associated Press

Греція розпочала термінове перекидання флотських підрозділів та авіації до Республіки Кіпр. Міністр оборони Нікос Дендіас оголосив про залучення фрегатів та винищувачів F-16 для стабілізації безпекової ситуації.

Про це повідомляє en.philenews.

Греція ухвалила рішення терміново перекинути значні військові сили до Кіпру після атак на острів і різкого погіршення безпекової ситуації в регіоні.

Дендіас 2 березня повідомив, що за підсумками засідання урядової Ради з питань зовнішньої політики та оборони до Східного Середземномор’я направляють фрегат Kimon та ще один корабель із антидроновою системою Kentauros.

Крім того, передбачено перекидання двох винищувачів F-16 для посилення протиповітряної оборони республіки.

Дендіас підтвердив, що прем’єр-міністр Греції Кіріакос Міцотакіс підтримує безпосередній зв’язок із президентом Кіпру Нікосом Христодулідісом і підкреслив, що Греція братиме участь в обороні Кіпру «протягом усього часу кризи».

Крок Афін став відповіддю на низку різких загострень 2 березня, зокрема примусову евакуацію села Акротірі та повне вивезення людей із британських суверенних базових територій, яке згодом поширили й на Декелію.

Очікується, що Дендіас разом із начальником Генштабу Збройних сил Греції прибуде на Кіпр 3 березня, щоб узгодити подальші дії з місцевим військовим командуванням.

Удари Ірану по Кіпру — що відомо

Очільник Міноборони Великої Британії Джон Гілі 1 березня заявив про запуск двох іранських ракет у бік Кіпру, де розташовані британські бази, проте зазначив, що навмисного націлювання по об’єктах не підтверджено.

Своєю чергою президент Кіпру Нікос Христодулідіс категорично заперечив наявність загрози для острова, запевнивши, що він не був ціллю атаки.

Вже 2 березня стало відомо, що британська авіабаза Акротірі на Кіпрі зазнала атаки малого іранського дрона, ймовірно, Shahed 136. За даними медіа, жертв немає, проте зафіксовано незначні пошкодження аеродрому. На базі оголошували стан загрози, наказавши персоналу залишатися в укриттях.