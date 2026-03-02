Греция срочно готовит оборону Кипра: разворачивает фрегаты и истребители F-16

Фрегат Kimon / © Associated Press

Реклама

Греция начала срочную переброску флотских подразделений и авиации в Республику Кипр. Министр обороны Никос Дендиас объявил о привлечении фрегатов и истребителей F-16 для стабилизации ситуации с безопасностью.

Об этом сообщает en.philenews.

Греция приняла решение срочно перебросить значительные военные силы на Кипр после атак на остров и резкого ухудшения ситуации с безопасностью в регионе.

Реклама

Дендиас 2 марта сообщил, что по итогам заседания правительственного Совета по вопросам внешней политики и обороны в Восточное Средиземноморье направляют фрегат Kimon и еще один корабль с антидроновой системой Kentauros.

Кроме того, предусмотрена переброска двух истребителей F-16 для усиления противовоздушной обороны республики.

Дендиас подтвердил, что премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис поддерживает прямую связь с президентом Кипра Никосом Христодулидисом и подчеркнул, что Греция будет участвовать в обороне Кипра «на протяжении всего времени кризиса».

Шаг Афин стал ответом на ряд резких обострений 2 марта, в частности принудительную эвакуацию села Акротири и полный вывоз людей с британских суверенных базовых территорий, который впоследствии распространили и на Декелию.

Реклама

Ожидается, что Дендиас вместе с начальником Генштаба Вооруженных сил Греции прибудет на Кипр 3 марта, чтобы согласовать дальнейшие действия с местным военным командованием.

Удары Ирана по Кипру — что известно

Глава Минобороны Великобритании Джон Хили 1 марта заявил о запуске двух иранских ракет в сторону Кипра, где расположены британские базы, однако отметил, что преднамеренное нацеливание по объектам не подтверждено.

В свою очередь президент Кипра Никос Христодулидис категорически отрицал наличие угрозы для острова, заверив, что он не был целью атаки.

Уже 2 марта стало известно, что британская авиабаза Акротири на Кипре подверглась атаке малого иранского дрона, вероятно, Shahed 136. По данным медиа, жертв нет, однако зафиксированы незначительные повреждения аэродрома. На базе объявляли состояние угрозы, приказав персоналу оставаться в укрытиях.