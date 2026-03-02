Гибель Хаменеи и угроза ядерной эскалации: капитулирует ли Иран в ближайшие 48 часов

Взрывы в Тегеране 1 марта / © Getty Images

Реклама

Израиль и США полностью контролируют небо Ирана, методично уничтожая его оборонный потенциал. Впервые за 40 лет в стране возник открытый конфликт между регулярной армией и Корпусом стражей исламской революции (КСИР). Гибель аятоллы Али Хаменеи стала триггером для новых масштабных протестов. Следующие 48 часов станут решающими для формализации капитуляции иранского режима или дальнейшей эскалации.

Такое мнение высказал Директор Центра ближневосточных исследований Игорь Семиволос.

Ситуация в Иране сейчас

Израильские и американские военно-воздушные силы полностью контролируют иранское воздушное пространство, поэтому в этом измерении боевые действия больше напоминают односторонний разгром. Ключевой целью остается полное уничтожение оборонного потенциала страны.

Реклама

«Официальные каналы КСИР ночью распространили информацию об отмене фетвы (религиозно-правового заключения — ред.) Хаменеи о запрете ядерного оружия. Это расценивается как последний акт шантажа, спровоцировавший коалицию на подготовку ударов по подземным объектам в Фордо. Бессмысленные, на мой взгляд, заявления, в очередной раз свидетельствующие о дальнейшей фрагментации оперативного управления», — считает Семиволос.

Противостояние между армией Ирана и КСИР

В то же время фиксируется самое глубокое за последние четыре десятилетия противостояние между регулярной иранской армией и КСИР.

«Сразу отмечу, чтобы не забрасывали гнилыми помидорами: верифицировать это очень трудно, но сигналы поступают (возможно, как часть дезинформации), поэтому я вам о них расскажу», — отметил эксперт.

По имеющейся информации, подтверждены локальные столкновения в Тегеране — в районе правительственного квартала и возле штаб-квартиры «Вали-е-Аср». Подразделения регулярной армии, вероятно, отказались передавать резервы ПВО и участвовать в подавлении протестов.

Реклама

Также сообщается, что генералитет дистанцируется от, как их называют, «суицидальных» приказов по атакам на танкеры и базы США. Иранская армия позиционирует себя как возможный «институт национального спасения» на постреволюционный период. По данным аналитиков Института изучения войны, удары Израиля по штабам КСИР существенно ослабили их контроль над столицей.

Протесты в Иране

«После подтверждения смерти Рахбара (аятоллы Али Хаменеи — ред.) протесты вспыхнули с новой силой в Тегеране, Исфагане и Ширазе. Лозунги – прямые требования свержения исламской республики«, — указал директор Центра ближневосточных исследований.

Также подтверждается массовое перемещение политических заключенных из тюрем «Эвин» и «Раджаи-Шахр». Их перевозят к стратегическим объектам и используют как «живые щиты», что заставило коалицию пересмотреть график ударов по Тегерану.

Иранский принц в изгнании Реза Пахлави публично призвал силовиков перейти на сторону протестующих, заявив, что «режим доживает последние часы».

Реклама

«Хорошая новость: благодаря вмешательству Мохсена Резаи (экс-командующего КСИР и секретаря Совета по определению политической целесообразности — ред.) и давлению Китая, Ормузский пролив открыт до начала торгов в понедельник. Это сбило панику на рынке нефти (Brent торгуется на уровне $78-80)», — отметил Семиволос.

Украина и усиление ПВО стран Залива

ОАЭ и Саудовская Аравия смогли отразить массированные ракетные атаки. Позиция арабских государств — полная нейтрализация иранской угрозы.

«То, что Украина упоминается как важный элемент усиления противовоздушной обороны стран Залива — хороший знак. Своевременное заявление Зеленского об этом — нам плюс в карму», — считает эксперт.

Великобритания, Франция и Германия заявили о поддержке права иранцев на демократический транзит власти, что фактически стало дипломатическим сигналом для действий коалиции.

Реклама

Немощность России

"Отказ Москвы вмешаться в конфликт на стороне Тегерана услышан в Пекине и Пхеньяне как сигнал о немощности РФ. Попытки Москвы связаться с Вашингтоном напрямую по этому вопросу оказались неудачными», — проинформировал Семиволос.

Китай переходит к более активному управлению кризисом, в частности по Ормузскому проливу. Это помогло снизить напряжение на рынках.

Капитуляция иранского режима

«Подытожим: В Тегеране царит „двоевластие“ между парализованным Переходным советом и радикальным крылом КСИР, которое готово к ядерной эскалации. Следующие 48 часов станут решающими для формализации капитуляции режима или дальнейшей эскалации — если будет чем», — резюмировал эксперт.

Операция США против Ирана — последние новости

Президент США Дональд Трамп заявил, что военная операция против Ирана продлится около четырех недель. По его словам, процесс идет по плану, а удары оказались эффективнее, чем ожидалось, в частности ликвидировано около 48 человек из руководства страны. Несмотря на боевые действия, Трамп не исключает возможность переговоров, хотя считает, что Ирану стоило инициировать их раньше, и надеется на положительные политические изменения после завершения операции.

Реклама

Власти Ирана опровергли слухи о переговорах с США. Секретарь Совбеза Али Лариджани назвал публикацию в СМИ недостоверной, заверив, что Тегеран не планирует никаких диалогов с Вашингтоном.

В свою очередь Великобритания, Франция и Германия осудили «неизбирательные» ракетные удары Ирана и заявили о готовности к совместным оборонительным действиям. В заявлении страны предполагают перехват иранских ракет и БпЛА, в том числе в местах запуска, для защиты своих интересов и союзников в координации с США.