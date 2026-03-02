- Дата публикации
-
- Категория
- Мир
- Количество просмотров
- 728
- Время на прочтение
- 1 мин
Атака Ирана на Кипр и возможности для Украины в войне на Ближнем Востоке: главные новости ночи 2 марта 2026 года
ТСН предлагает узнать о главных событиях ночи.
ТСН.ua предлагает узнать главные события за ночь на 2 марта 2026 года:
Иран, вероятно, ударил по Кипру: раздались взрывы на британской базе — СМИ Читать далее –>
Британскую базу на Кипре атаковал иранский дрон: подробности Читать далее –>
Зеленский заявил, что Украина готова помочь Европе защищать небо - соцсети Читать далее –>
ВВС Израиля начали новую волну ударов по Тегерану - ЦАХАЛ (видео) Читать далее –>
"Хезболла" присоединяется к войне: ЦАХАЛ подтвердил ракетный удар с Ливана (видео) Читать далее –>