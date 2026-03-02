ТСН у соціальних мережах

Атака Ірану на Кіпр та можливості для України у війні на Близькому Сході: головні новини ночі 2 березня 2026 року

ТСН пропонує дізнатися про головні події ночі.

Іранські дрони

Іранські дрони / © ТСН.ua

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події за ніч проти 2 березня 2026 року:

  • Іран ймовірно вдарив по Кіпру: пролунали вибухи на британській базі — ЗМІ Читати далі –>

  • Британську базу на Кіпрі атакував іранський дрон: подробиці Читати далі –>

  • ВВС Ізраїлю почали нову хвилю ударів по Тегерану — ЦАХАЛ (відео) Читати далі –>

  • "Хезболла" долучається до війни: ЦАХАЛ підтвердив ракетний удар з Лівану (відео) Читати далі –>

