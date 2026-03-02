- Дата публікації
-
- Категорія
- Світ
- Кількість переглядів
- 1887
- Час на прочитання
- 1 хв
У Кувейті розбився сучасний американський F-15 (відео)
У Мережі з’явилося відео падіння американського F-15 у Кувейті.
В Кувейті розбився винищувач F-15 Eagle Військово-Повітряних Сил США.
Про це повідомив Clash Report.
Пілот безпечно катапультувався перед зіткненням літака з землею. Влада розпочала розслідування, щоб з’ясувати причину аварії на тлі зростання регіональної напруженості.
Відеозаписи, що поширювалися у Мережі, показали, як пілот катапультувався за миті до падіння літака, що дозволило йому уникнути серйозних травм або смертельних наслідків. На місце аварії були швидко направлені групи екстреного реагування, щоб убезпечити територію та допомогти пілоту.
Хоча офіційні заяви щодо стану пілота залишаються обмеженими, попередні дані свідчать про те, що пілот вижив після інциденту.
F-15 Strike Eagle — це високотехнологічний винищувач, який використовується для завоювання переваги в повітрі та ударних місій, що робить будь-яку катастрофу за участю літака значною подією для американських ВПС.
Раніше ми писали, що Іран ймовірно вдарив по британській базі на Кіпрі.
Нагадаємо, у суботу, 28 лютого, Ізраїль завдав удару по Ірану. Ці удари є спільною операцією Ізраїлю і США.