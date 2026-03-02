У Кувейті розбився сучасний американський F-15 (відео)

Авіатроща F-15 у Кувейті

В Кувейті розбився винищувач F-15 Eagle Військово-Повітряних Сил США.

Про це повідомив Clash Report.

Пілот безпечно катапультувався перед зіткненням літака з землею. Влада розпочала розслідування, щоб з’ясувати причину аварії на тлі зростання регіональної напруженості.

Відеозаписи, що поширювалися у Мережі, показали, як пілот катапультувався за миті до падіння літака, що дозволило йому уникнути серйозних травм або смертельних наслідків. На місце аварії були швидко направлені групи екстреного реагування, щоб убезпечити територію та допомогти пілоту.

Хоча офіційні заяви щодо стану пілота залишаються обмеженими, попередні дані свідчать про те, що пілот вижив після інциденту.

© Clash Report в мережі Х

F-15 Strike Eagle — це високотехнологічний винищувач, який використовується для завоювання переваги в повітрі та ударних місій, що робить будь-яку катастрофу за участю літака значною подією для американських ВПС.

Раніше ми писали, що Іран ймовірно вдарив по британській базі на Кіпрі.

Нагадаємо, у суботу, 28 лютого, Ізраїль завдав удару по Ірану. Ці удари є спільною операцією Ізраїлю і США.