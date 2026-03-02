ТСН у соціальних мережах

Укрaїнa
101
1 хв

Росія уночі атакувала Україну: де пролунали вибухи

РФ знову атакувала мирні українські міста серед ночі дронами, де-не-де було дуже гучно.

Олена Кузьмич
Дрон

Дрон / © ТСН.ua

У ніч проти 2 березня 2026 року РФ атакувала українські міста ударними безпілотниками.

Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ та моніторингові канали у соціальних мережах.

  • Околиці Харкова

  • Суми

  • Кривий ріг.

Нагадаємо, що раніше повідомлялося, що до Харкова долетів дрон на оптоволокні: чому це небезпечно і як захиститися.

