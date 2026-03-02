- Дата публікації
-
- Категорія
- Укрaїнa
- Кількість переглядів
- 101
- Час на прочитання
- 1 хв
Росія уночі атакувала Україну: де пролунали вибухи
РФ знову атакувала мирні українські міста серед ночі дронами, де-не-де було дуже гучно.
У ніч проти 2 березня 2026 року РФ атакувала українські міста ударними безпілотниками.
Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ та моніторингові канали у соціальних мережах.
Околиці Харкова
Суми
Кривий ріг.
Нагадаємо, що раніше повідомлялося, що до Харкова долетів дрон на оптоволокні: чому це небезпечно і як захиститися.