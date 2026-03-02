ТСН у соціальних мережах

199
1 хв

РФ завдала удару по Кривому Рогу і Запоріжжю: перші деталі

Росія терорувала Запорізьку область авіабомбами та атакувала Кривий Ріг «шахедами».

Автор публікації
Дмитро Гулійчук
Ніч під вогнем: ворог бив авіабомбами по Запоріжжю та атакував підприємство у Кривому Розі

Ніч під вогнем: ворог бив авіабомбами по Запоріжжю та атакував підприємство у Кривому Розі / © Очільник Запорізької ОВА Іван Федоров

Російські війська сьогодні, 2 лютого, керованими авіабомбами ударили по Комишувасі на Запоріжжі. Внаслідок атаки поранено двох дітей.

Про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров.

Поранення отримали двоє дівчаток — 9 та 15 років. Їм надана уся необхідна медична допомога. Зруйнований будинок, вибуховою хвилею та уламками пошкоджені сусідні будівлі.

Загалом впродовж доби окупанти завдали 808 ударів по 39 населених пунктах Запорізької області, внаслідок чого були поранені 4 людей.

Крім того, цієї ночі ворог завдав масованого «шахедного» удару по Кривому Розі.

«У місті пошкоджене підприємство. Там сталися кілька пожеж. Вогнеборці ліквідовують наслідки. Попередньо, люди не постраждали», — розповів голова голова Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа.

Нагадаємо, у ніч проти 2 березня 2026 року РФ атакувала українські міста ударними безпілотниками.

