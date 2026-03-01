- Дата публікації
Відключення світла 2 березня: графіки для Києва та всіх областей
Обмеження споживання електроенергії буде запроваджено у частині областей України.
Через наслідки російських масованих ракетно-дронових атак на енергооб’єкти України у понеділок, 2 березня, у частині регіонів України будуть запроваджені графіки погодинних відключень світла.
Про це повідомляють регіональні обленерго та ДТЕК.
Графік відключення світла в Києві
У столиці діє розгалужена система з 60 груп. Згідно з останніми оновленнями від Київ Ясно, обмеження застосовуватимуться каскадно протягом усієї доби.
Основні обмеження по групах на 2 березня:
Група 1: 08:00 — 10:00 та 16:30 — 20:00
Група 2: 17:30 — 20:00
Група 3: 08:00 — 11:30 та 18:30 — 20:30
Група 4: 20:30 — 22:30
Група 5: 10:00 — 13:30
Група 6: 22:30 — 24:00
Група 7: 11:30 — 15:00
Група 9: 13:30 — 16:30
Група 11: 15:00 — 17:30
Група 12: 16:00 — 18:30
Група 13: 08:00 — 10:00 та 16:30 — 20:00
Група 14: 17:30 — 20:00
Група 15: 08:00 — 11:30 та 18:30 — 20:30
Група 16: 20:30 — 22:30
Група 17: 10:00 — 13:30
Група 18: 22:30 — 24:00
Група 19: 11:30 — 15:00
Група 21: 13:30 — 16:30
Група 23: 15:00 — 17:30
Група 24: 16:00 — 18:30
Група 25: 08:00 — 10:00 та 16:30 — 20:00
Група 26: 17:30 — 20:00
Група 27: 08:00 — 11:30 та 18:30 — 20:30
Група 28: 20:30 — 22:30
Група 29: 10:00 — 13:30
Група 30: 22:30 — 24:00
Група 31: 11:30 — 15:00
Група 33: 13:30 — 16:30
Група 35: 15:00 — 17:30
Група 36: 16:00 — 18:30
Група 38: 17:30 — 20:00
Група 39: 08:00 — 11:30 та 18:30 — 20:30
Група 40: 20:30 — 22:30
Група 41: 10:00 — 13:30
Група 42: 20:30 — 22:30
Група 43: 11:30 — 15:00
Група 44: 22:30 — 24:00
Група 45: 13:30 — 16:30
Група 47: 15:00 — 17:30
Група 48: 16:00 — 18:30
Група 50: 17:30 — 20:00
Група 51: 08:00 — 11:30 та 18:30 — 20:30
Група 52: 20:30 — 22:30
Група 53: 10:00 — 13:30
Група 54: 22:30 — 24:00
Група 55: 11:30 — 15:00
Група 57: 13:30 — 16:30
Група 59: 15:00 — 17:30
Група 60: 16:00 — 18:30
Графік відключення світла в Київській області
На Київщині запроваджені погодинні графіки відключення світла. У деяких підгрупах світла не буде до 4,5 годин, а в окремих світло не вимикатимуть упродовж доби.
Графік відключення світла в Одеській області
У понеділок, 2 березня, відповідно до команди Укренерго діятимуть стабілізаційні відключення в частині Одеської області.
Переглянути графіки для конкретних адрес можна в чат-боті та на сайті.
Графік відключення світла в Запорізькій області
у Запорізькій області діятимуть графіки погодинних відключень світла. Знеструмлення триватимуть протягом доби.
Графік з урахуванням 30 хвилин на перемикання буде таким:
1.1: 12:00 — 17:00
1.2: 13:30 — 17:00
2.1: 16:30 — 21:30
2.2: 16:30 — 21:30
3.1: 12:00 — 17:00
3.2: 21:00 — 24:00
4.1: 07:30 — 11:30, 16:30 — 20:30
4.2: 07:30 — 11:30, 16:30 — 20:30
5.1: 13:30 — 17:00
5.2: 21:00 — 24:00
6.1: 07:30 — 12:30
6.2: 07:30 — 12:30
Графік відключення світла в Полтавській області
У Полтавській області у понеділок, 2 березня, діятимуть погодинні графіки відключення світла.
Графік відключення світла у Дніпропетровській області
У Дніпропетровській області діятимуть графіки відключення світла. Світла у помешканнях не буде упродовж 3-3,5 годин.
Графік відключення світла в Сумській області
У Сумській області 2 березня діятимуть графіки погодинних відключень відповідно до обсягів, доведених командою з НЕК «Укренерго». Світла не буде від 4 до 8 годин відповідно до групи.
Графік відключення світла в Житомирській області
Як повідомили у «Житомиробленерго», 2 березня за командою НЕК «Укренерго» будуть застосовуватися погодинні графіки відключень світла. Світла не буде у більшості груп по 2 години.
Графік відключення світла в Чернігівській області
Як повідомили у «Чернігівобенерго» в області застосовуватимуть графіки погодинни відключень. Світла у помешканнях не буде від 2 до 3,5 годин. В одній із груп світло обіцяють упродовж усієї доби.
Графік відключення світла в Черкаській області
У «Черкасиобленерго» опублікували графік погодинних вимкнень світла на завтра, 2 березня.
Години відсутності електропостачання:
1.1: 09:30 — 10:30, 16:00 — 17:30
1.2: 16:30 — 18:30
2.1: 18:00 — 20:00
2.2: 10:30 — 11:30, 22:30 — 00:00
3.1: 08:00 — 10:00
3.2: 18:30 — 20:30
4.1: 17:30 — 19:30
4.2: 20:30 — 22:30
5.1: 13:00 — 15:00, 19:30 — 20:00
5.2: 11:30 — 13:00
6.1: 16:00 — 18:00
6.2: 08:00 — 09:30, 15:00 — 16:30
Де не відключатимуть світло
Відключень світла у Тернопільській, Івано-Франківській, Закарпатській, Волинській, Львівській, Рівненській, Хмельницькій, Вінницькій та Чернівецькій областях наразі не заплановано.
Нагадаємо, в Україні підготували плани, як відновлювати та захищати енергетику в кожній області. Вони враховують досвід минулої зими, тому фахівці планують не лише ремонт, а й будівництво нових захисних споруд.