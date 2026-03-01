ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
103
Час на прочитання
3 хв

Відключення світла 2 березня: графіки для Києва та всіх областей

Обмеження споживання електроенергії буде запроваджено у частині областей України.

Автор публікації
Фото автора: Богдан Скаврон Богдан Скаврон
Відключення світла в Україні

Через наслідки російських масованих ракетно-дронових атак на енергооб’єкти України у понеділок, 2 березня, у частині регіонів України будуть запроваджені графіки погодинних відключень світла.

Про це повідомляють регіональні обленерго та ДТЕК.

Графік відключення світла в Києві

У столиці діє розгалужена система з 60 груп. Згідно з останніми оновленнями від Київ Ясно, обмеження застосовуватимуться каскадно протягом усієї доби.

Основні обмеження по групах на 2 березня:

Група 1: 08:00 — 10:00 та 16:30 — 20:00

Група 2: 17:30 — 20:00

Група 3: 08:00 — 11:30 та 18:30 — 20:30

Група 4: 20:30 — 22:30

Група 5: 10:00 — 13:30

Група 6: 22:30 — 24:00

Група 7: 11:30 — 15:00

Група 9: 13:30 — 16:30

Група 11: 15:00 — 17:30

Група 12: 16:00 — 18:30

Група 13: 08:00 — 10:00 та 16:30 — 20:00

Група 14: 17:30 — 20:00

Група 15: 08:00 — 11:30 та 18:30 — 20:30

Група 16: 20:30 — 22:30

Група 17: 10:00 — 13:30

Група 18: 22:30 — 24:00

Група 19: 11:30 — 15:00

Група 21: 13:30 — 16:30

Група 23: 15:00 — 17:30

Група 24: 16:00 — 18:30

Група 25: 08:00 — 10:00 та 16:30 — 20:00

Група 26: 17:30 — 20:00

Група 27: 08:00 — 11:30 та 18:30 — 20:30

Група 28: 20:30 — 22:30

Група 29: 10:00 — 13:30

Група 30: 22:30 — 24:00

Група 31: 11:30 — 15:00

Група 33: 13:30 — 16:30

Група 35: 15:00 — 17:30

Група 36: 16:00 — 18:30

Група 38: 17:30 — 20:00

Група 39: 08:00 — 11:30 та 18:30 — 20:30

Група 40: 20:30 — 22:30

Група 41: 10:00 — 13:30

Група 42: 20:30 — 22:30

Група 43: 11:30 — 15:00

Група 44: 22:30 — 24:00

Група 45: 13:30 — 16:30

Група 47: 15:00 — 17:30

Група 48: 16:00 — 18:30

Група 50: 17:30 — 20:00

Група 51: 08:00 — 11:30 та 18:30 — 20:30

Група 52: 20:30 — 22:30

Група 53: 10:00 — 13:30

Група 54: 22:30 — 24:00

Група 55: 11:30 — 15:00

Група 57: 13:30 — 16:30

Група 59: 15:00 — 17:30

Група 60: 16:00 — 18:30

Графік відключення світла в Київській області

На Київщині запроваджені погодинні графіки відключення світла. У деяких підгрупах світла не буде до 4,5 годин, а в окремих світло не вимикатимуть упродовж доби.

Графік відключення світла в Одеській області

У понеділок, 2 березня, відповідно до команди Укренерго діятимуть стабілізаційні відключення в частині Одеської області.

Переглянути графіки для конкретних адрес можна в чат-боті та на сайті.

Графік відключення світла в Запорізькій області

у Запорізькій області діятимуть графіки погодинних відключень світла. Знеструмлення триватимуть протягом доби.

Графік з урахуванням 30 хвилин на перемикання буде таким:

1.1: 12:00 — 17:00

1.2: 13:30 — 17:00

2.1: 16:30 — 21:30

2.2: 16:30 — 21:30

3.1: 12:00 — 17:00

3.2: 21:00 — 24:00

4.1: 07:30 — 11:30, 16:30 — 20:30

4.2: 07:30 — 11:30, 16:30 — 20:30

5.1: 13:30 — 17:00

5.2: 21:00 — 24:00

6.1: 07:30 — 12:30

6.2: 07:30 — 12:30

Графік відключення світла в Полтавській області

У Полтавській області у понеділок, 2 березня, діятимуть погодинні графіки відключення світла.

Графік відключення світла у Дніпропетровській області

У Дніпропетровській області діятимуть графіки відключення світла. Світла у помешканнях не буде упродовж 3-3,5 годин.

Графік відключення світла в Сумській області

У Сумській області 2 березня діятимуть графіки погодинних відключень відповідно до обсягів, доведених командою з НЕК «Укренерго». Світла не буде від 4 до 8 годин відповідно до групи.

Графік відключення світла в Житомирській області

Як повідомили у «Житомиробленерго», 2 березня за командою НЕК «Укренерго» будуть застосовуватися погодинні графіки відключень світла. Світла не буде у більшості груп по 2 години.

Графік відключення світла в Чернігівській області

Як повідомили у «Чернігівобенерго» в області застосовуватимуть графіки погодинни відключень. Світла у помешканнях не буде від 2 до 3,5 годин. В одній із груп світло обіцяють упродовж усієї доби.

Графік відключення світла в Черкаській області

У «Черкасиобленерго» опублікували графік погодинних вимкнень світла на завтра, 2 березня.

Години відсутності електропостачання:

1.1: 09:30 — 10:30, 16:00 — 17:30

1.2: 16:30 — 18:30

2.1: 18:00 — 20:00

2.2: 10:30 — 11:30, 22:30 — 00:00

3.1: 08:00 — 10:00

3.2: 18:30 — 20:30

4.1: 17:30 — 19:30

4.2: 20:30 — 22:30

5.1: 13:00 — 15:00, 19:30 — 20:00

5.2: 11:30 — 13:00

6.1: 16:00 — 18:00

6.2: 08:00 — 09:30, 15:00 — 16:30

Де не відключатимуть світло

Відключень світла у Тернопільській, Івано-Франківській, Закарпатській, Волинській, Львівській, Рівненській, Хмельницькій, Вінницькій та Чернівецькій областях наразі не заплановано.

Нагадаємо, в Україні підготували плани, як відновлювати та захищати енергетику в кожній області. Вони враховують досвід минулої зими, тому фахівці планують не лише ремонт, а й будівництво нових захисних споруд.

