Ексклюзив ТСН
459
2 хв

Скільки триватимуть удари Росії по енергетиці: Жданов здивував відповіддю

Путін намагатиметься тиснути. Що гірше у нього йтиме ситуація на фронті, то більше він тиснутиме на українське суспільство, вважає Жданов.

Карина Бондаренко
Олег Жданов

Олег Жданов / © ТСН

Російська армія, ймовірно, більше ніколи не відмовиться від атак по енергетиці в Україні.

Таку думку в коментарі ТСН.ua висловив військовий експерт Олег Жданов.

«Вони просто додадуть ударів влітку. Вони енергетику не залишать ніколи», — сказав він.

Навіщо РФ атакувати енергетику в Україні влітку

Експерт зауважив, що влітку споживання електроенергії навіть зростає.

«Річ у тому, що сьогодні, за статистикою, в літній період використання електроенергії більше, ніж взимку. Тому що влітку всі хочуть кондиціонери включити, вентилятори. Тому вони по енергетиці не припинять бити. Вони знайшли слабке місце», — пояснив він.

Олег Жданов також звернув увагу на проблеми з захистом об’єктів.

«Розуміючи в РФ, що, по-перше, ми дуже, наскільки я розумію, халатно поставилися до побудови укриттів. І там зараз декілька кримінальних справ, де ж ті бетонні укриття на енергетичних об’єктах. З іншого боку, нам не вистачає засобів ППО. Все ж країна найбільша на європейському континенті. І все перекрити ми не можемо», — зазначив Жданов.

Крім того, він припустив, що ближче до літа Росія може обрати нові цілі.

«Путін намагатиметься тиснути. Що гірше у нього йтиме ситуація на фронті, то більше він тиснутиме на тил, на суспільство», — підсумував експерт.

Раніше Жданов знайшов несподіване пояснення, чому Росія підняла у повітря літаки, але не пустила ракети під час атаки.

