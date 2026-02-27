Сколько будут продолжаться удары России по энергетике: Жданов удивил ответом

Олег Жданов / © ТСН

Российская армия, вероятно, больше никогда не откажется от атак по энергетике в Украине.

Такое мнение в комментарии сайту ТСН.ua высказал военный эксперт Олег Жданов.

«Они просто добавят удары летом. Они энергетику не оставят никогда», — сказал он.

Зачем РФ атаковать энергетику в Украине летом

Эксперт отметил, что летом потребление электроэнергии даже растет.

«Дело в том, что сегодня, по статистике, в летний период использования электроэнергии больше, чем зимой. Потому что летом все хотят кондиционеры включить, вентиляторы. Поэтому они по энергетике не перестанут бить. Они нашли слабое место», — объяснил он.

Олег Жданов также обратил внимание на проблемы защиты объектов.

«Понимая в РФ, что, во-первых, мы очень, насколько я понимаю, халатно отнеслись к постройке укрытий. И там сейчас несколько уголовных дел, где же бетонные укрытия на энергетических объектах. Кроме того, нам не хватает средств ПВО. Все же страна самая большая на европейском континенте. И все перекрыть мы не можем», — отметил Жданов.

Кроме того, он предположил, что поближе к лету Россия может выбрать новые цели.

«Путин будет пытаться давить. Чем хуже у него будет идти ситуация на фронте, тем больше он будет давить на тыл, на общество», — подытожил эксперт.

