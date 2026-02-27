Россия подняла в воздух самолеты, но не пустила ракеты: Жданов нашел неожиданное объяснение

Олег Жданов / © ТСН

Последние массированные обстрелы РФ обладали необычной особенностью. Российская армия подняла в воздух авиацию, однако ракеты так и не запустила.

Военный эксперт Олег Жданов в комментарии сайту ТСН.ua предположил, с чем это может быть связано.

По мнению Жданова, у россиян могут быть серьезные технические проблемы, поэтому ракеты так и не были выпущены.

«Я думаю, что там есть какие-то определенные проблемы. И даже была информация, она пока не подтверждена, что, возможно, первые выпущенные ракеты — Х-22 — они упали на территории РФ. На сегодняшний день для России это уже проблема, потому что техническое состояние», – отметил он.

Эксперт напомнил, что ракета Х-22 – это разработка конца 1960-х годов, а новых ракет такого типа у России нет.

«Ракета Х-22 – это ракета конца 60-х, а новых нет. Они пытались модернизировать и совершить Х-32. Х-32 есть, но единичные экземпляры. Я так понимаю, то, что там по испытаниям осталось, и как всегда, они не стали заказывать, учитывая складские запасы этих старых ракет», — объяснил Олег Жданов.

По его словам, проблема не только в возрасте ракет, но и в сложности их обслуживания.

«А у нее ракетный двигатель стоит не реактивный, а ракетный двигатель, работающий на многокомпонентном ракетном топливе. И там огромные проблемы с ее обслуживанием, даже заправка. В мирное время она считалась боевой. И записывалось время работы с топливом 1 до 3 с коэффициентом. Так что в этом проблема», — подчеркнул эксперт.

Отдельно он обратил внимание на дефицит «Кинжалов».

"Возможно, что у Х-22 техническое состояние, а у "Кинжалов", я думаю, что их просто не хватает", - добавил он.

Кроме того, по словам Олега Жданова, проблемы могут быть и с самолетами-носителями.

«И во-вторых, когда россияне начинали вторжение, то у них было 12 самолетов, 9 из которых могли бы поднять и воздух Миг-31К, приспособленные под ракету „Кинжал“. Затем 4 самолета были потеряны в результате аварий», — пояснил он.

Олег Жданов напомнил, что Миг-31К имеет фактически «одноразовый» двигатель.

«И еще одна особенность, что у Миг-31 стоит одноразовый двигатель. Помните, когда „Таврия“ пошла в серию, и мы всей страной смеялись, что там одноразовый двигатель, который невозможно отремонтировать, легче приобрести новый. И он дешев был потому, что был одноразовый. Так вот, Миг-31К тоже самое. А они его не упускают. Там может быть еще и техническая проблема с самими самолетами и с их переоборудованием под ракету «Кинжал». Это, пожалуй, единственная особенность», – объяснил Олег Жданов.

Почему изменилось время атак

Военный эксперт также обратил внимание на изменение времени атак:

«То, что время сместилось до рассвета, скажу так, что они пытаются поймать самое слабое место. Они поняли, что ночью мы работаем в общем-то неплохо, а вот на рассвете и в сумерках, когда, как говорится, все кошки серого цвета. И конец смены, люди уставшие, внимание рассеяно. И, возможно, они частично рассчитывают и сейчас. Поэтому и время могло сместиться».

