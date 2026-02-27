Росія підняла у повітря літаки, але не запустила ракети: Жданов знайшов несподіване пояснення

Олег Жданов / © ТСН

Останні масовані обстріли РФ мали незвичну особливість. Російська армія підняла в повітря авіацію, однак ракети так і не запустила.

Військовий експерт Олег Жданов у коментарі сайту ТСН.ua висловив припущення, із чим це може бути пов’язане.

На думку Жданова, у росіян можуть бути серйозні технічні проблеми, саме тому ракети так і не були випущені.

«Я думаю, що там є якісь певні проблеми. І навіть була інформація, вона наразі не підтверджена, що, можливо, перші ракети, які були випущені — Х-22 — вони впали на території РФ. На сьогодні для Росії це вже проблема, тому що технічний стан», — зазначив він.

Експерт нагадав, що ракета Х-22 — це розроблення кінця 1960-х років, а нових ракет такого типу Росія не має.

«Ракета Х-22 — це ракета кінця 60-х, а нових немає. Вони намагалися модернізувати і зробити Х-32. Х-32 існують, але одиничні екземпляри — я так розумію, те, що там з випробувань залишилося. І, як завжди, вони не стали замовляти, зважаючи на складські запаси цих старих ракет», — пояснив Олег Жданов.

За його словами, проблема не лише у віці ракет, а й у складності їхнього обслуговування.

«А в неї ракетний двигун стоїть не реактивний, а ракетний двигун, який працює на багатокомпонентному ракетному паливі. І там величезні проблеми з її обслуговуванням, навіть заправлення. У мирний час вона вважалася як бойова. І записувався час роботи з паливом 1 до 3 з коефіцієнтом. Тож у цьому проблема», — наголосив експерт.

Окремо він звернув увагу на дефіцит «Кинджалів».

«Можливо, що у Х-22 — технічний стан, а щодо "Кинджалів", я думаю, що їх просто не вистачає», — додав він.

Крім того, за словами Олега Жданова, проблеми можуть бути і з літаками-носіями.

«І, по-друге, коли росіяни починали вторгнення, то у них було 12 літаків, 9 з яких могли б підняти в повітря МіГ-31К, пристосовані під ракету "Кинджал". Потім 4 літаки було втрачено внаслідок аварій», — пояснив він.

Олег Жданов нагадав, що МіГ-31К має фактично «одноразовий» двигун.

«І ще одна особливість, що у МіГ-31 стоїть одноразовий двигун. Пам’ятаєте, коли "Таврія" пішла в серію, і ми всією країною сміялися, що там одноразовий двигун, що його неможливо відремонтувати, легше придбати новий. І він дешевий був, тому що був одноразовий. Так от, МіГ-31К — те ж саме. А вони його не випускають. Тож там може бути ще й технічна проблема з самими літаками і з їхнім переобладнанням під ракету "Кинджал". Це, мабуть, єдина особливість», — пояснив Олег Жданов.

Чому змінився час атак

Військовий експерт також звернув увагу на зміну часу атак:

«Те, що час змістився до світанку, то скажу так, що вони намагаються піймати найслабше місце. Вони зрозуміли, що вночі ми працюємо загалом непогано, а от на світанку і в сутінках, коли, як то кажуть, усі кішки сірого кольору — і кінець зміни, люди втомлені, увага розсіяна. І, можливо, вони частково розраховують і на цей момент. Тому й час міг зміститися».

Раніше ми розповідали, що Росія змінила тактику ракетних ударів по Україні.