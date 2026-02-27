Росія "стирає" українське місто з лиця землі: моторошні кадри "полювання" на цивільних (відео)

Російські удари по Костянтинівці / © 28 ОМБр

Російські війська застосовують тактику випаленої землі, атакуючи житлові квартали Костянтинівки на Донеччині фосфорними боєприпасами та потужними авіабомбами. Цілеспрямоване знищення міста та «полювання» на мирних мешканців зняли на відео.

Про це повідомили у 28-й ОМБр імені Лицарів Зимового Походу, опублікувавши разом з відео кадри, зняті українськими фотографами Владою та Костянтином Ліберовими.

«Костянтинівка. Жорстока реальність міста, яке росіяни стирають з лиця землі», — йдеться у заяві військових.

Пілоти підрозділу R.V. 3-го механізованого батальйону задокументували російські удари фосфорними боєприпасами по житловому кварталу — забороненою зброєю, що випалює все живе. Після цього по місту вдарили авіабомбою ФАБ-1500.

За офіційною інформацією, у Костянтинівці досі перебуває близько 2000 цивільних. Водночас російські військові не лише застосовують проти них подібні засоби ураження, а й атакують дронами.

На одному з фото зафіксований убитий ворогом місцевий житель, який намагався виїхати з міста велосипедом: оператор російського FPV-дрона чітко бачив, що це цивільна людина.

«Проти нас не армія, а справжнє зло. І єдиний спосіб для нас жити в мирі — зупинити його», — наголосили у 28-й ОМБр.

Убитий російським FPV-дроном цивільний у Костянтинівці / © Скриншот з відео 28-ї ОМБр

Нагадаємо, напередодні російські загарбники підірвали дамбу біля Осикового на Донеччині авіабомбою ФАБ-3000, що призвело до затоплення ділянки траси Дружківка-Костянтинівка. За даними DeepState, це чергова спроба ворога ізолювати місто після раніше знищеного мосту. Хоча логістика ускладнилася, постачання для Сил оборони триває іншими маршрутами. Аналітики пов’язують цей удар із підготовкою РФ до наступу та спробами погіршити українську оборону напередодні активніших штурмів.