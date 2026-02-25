РФ підірвала дамбу під Костянтинівкою тритонною авіабомбою: яка ситуація на фронті

Ворог підірвав дамбу в районі населеного пункту Осикове / © t.me/DeepStateUA

Російські війська підірвали дамбу в районі населеного пункту Осикове на Донеччині, використавши тритонну керовану авіаційну бомбу (ФАБ-3000). Ця атака призвела до підтоплення місцевості та перекриття одного з логістичних шляхів до Костянтинівки.

Про це повідомляють аналітики проєкту DeepState.

Наслідки для логістики

Як зазначають аналітики, через руйнування гідроспоруди вода затопила територію поблизу автошляху Дружківка – Костянтинівка. За свідченнями військових, ділянка перетворилася на «суцільне болото», що зробило проїзд неможливим.

Зазначається, що це вже не перша спроба ворога ізолювати місто: раніше росіяни знищили міст на північно-західних околицях Костянтинівки. Коли Сили оборони налагодили альтернативні маршрути, противник вдався до підриву дамби. Попри це, постачання міста не припинилося.

«Сказати, що логістику в місто повністю буде зупинено, не можна, адже існують інші шляхи, якими буде вибудовуватися постачання та пересування. Однак погіршити її, зокрема на певний час, ворогу точно вдалося», — зазначають у DeepState.

Підготовка до наступу

Експерти пов’язують удари по інфраструктурі з підготовкою РФ до активніших штурмових дій. Наразі росіяни «промацують» українську оборону по периметру, шукаючи слабкі місця. Особливу активність зафіксовано у південно-західній частині району, зокрема поблизу Іллінівки та Берестка.

Як підсумовують аналітики, руйнування дамби є черговим свідченням нехтування нормами міжнародного гуманітарного права, оскільки такі дії створюють загрозу екологічної катастрофи та шкодять цивільній інфраструктурі. Наразі Сили оборони вживають заходів для стабілізації ситуації та адаптації логістичних маршрутів до нових умов.

Ситуація на фронті — останні новини

На Запорізькому напрямку бійці спецпідрозділу «Артан» перейшли до активних наступальних дій, ліквідувавши десятки окупантів та штурмові групи РФ поблизу Степногірська.

Окрім цього, протягом лютого на фронті спостерігається відчутне зменшення кількості російських штурмів та артилерійських обстрілів. Така зміна тактики росіян пов’язана із низкою факторів, зокрема з величезними втратами особового складу, які перевищують темпи поповнення.

Протягом двох днів ворог застосував близько 60 ударних дронів по об’єктах Групи «Нафтогаз» на Харківщині та Чернігівщині, спричинивши руйнування виробничих потужностей і газосховищ.