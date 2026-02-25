Командувач Нацгвардії припустив, як закінчиться війна

Війна в Україні / © ТСН.ua

Командувач Нацгвардії України бригадний генерал Олександр Півненко вважає, що війна Росії проти України закінчиться «політичним рішенням». При цьому він наголосив, що політикам не слід втручатися у військові справи, а військовим не треба «лізти в політику».

Про це він заявив в інтерв’ю журналістці Анні Максимчук.

«Ця війна закінчиться політичним рішенням. Вважаю, потрібен баланс між політиками і військовими. Щоб не дуже ті [політики] залазили у військовий напрямок і навпаки, щоб військові не дуже лізли в політику», — сказав Півненко.

За його словами, важливим фактором для завершення війни повинна стати активна оборона, яка зупинить просування ворога вглиб території України.

«Важливо зупинити і стійко стояти. Не треба наступати, не треба нічого придумувати. Просто забезпечити стійкість оборони і тоді не буде ворогу, що пояснювати своєму народу», — додав Півненко.

Він зазначив, що у разі припинення бойових дій будуть застосовуватися такі ж стабілізаційні заходи, які були під час АТО та ОСС.

«Будуть працювати поліція, Нацгвардія, Служба безпеки. Збройні сили — чи будуть відведені, чи не будуть, це вже за домовленостями. А ми знаємо, що таке стабілізаційні дії і ми готові стримувати ворога», — наголосив командувач Нацгвардії.

Нагадаємо, через чотири роки після початку повномасштабного вторгнення російська військова кампанія в Україні трансформувалася у затяжний конфлікт на виснаження. Росія утримує контроль над частиною української території, проте зазнає колосальних втрат, тоді як Україна продовжує проводити локальні контрнаступальні операції. Американські аналітики спрогнозували три можливі шляхи подальшого розвитку подій.