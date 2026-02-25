ТСН у соціальних мережах

У білосніжному вбранні з рюшами: Наталка Денисенко з коханим з’явилася на прем’єрі фільму "Мавка"

Акторка з’явилася на заході у вбранні свого улюбленого кольору.

Наталка Денисенко і Юрій Савранський

Наталка Денисенко відвідала національну прем’єру фільму «Мавка. Справжній міф», яка відбулася у палаці «Україна». На захід вона прийшла разом зі своїм коханим, манекенником Юрієм Савранським.

Для своєї появи акторка обрала білосніжне вбрання, яке складалося з сукні-комбінації на тонких бретельках та сукні-балахона довжини максі з рюшами і коміром-стійкою.

Юрій Савранський і Наталка Денисенко

Аутфіт Наталка доповнила гостроносими туфлями на шпильках і перлинною сумкою з золотою ручкою. Волосся вона зібрала в низький хвіст, зробила ніжний макіяж, французький манікюр і завершила лук каблучками.

Юрій був одягнений у темно-сірий костюм і чорну сорочку, які скомбінував із чорними туфлями.

