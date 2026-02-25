ТСН у соціальних мережах

Шоу-бізнес
295
1 хв

Модель з Панами у картатому купальнику похизувалася пишними формами

Грейсі Бон поповнила свою пляжну колекцію новим яскравим купальником.

Автор публікації
Аліна Онопа
Грейсі Бон

Грейсі Бон

Грейсі Бон опублікувала в Instagram Stories пікантне селфі у стильній пляжній обновці.

Красуня позувала перед дзеркалом у картатому біло-червоному купальнику, який складався з ліфа-бандо і плавок на зав’язках. Грейсі похизувалася гарним декольте, тонкою талією і широкими стегнами.

Грейсі Бон

Грейсі Бон

У Грейсі було розпущене волосся, макіяж із накладними пишними віями, золоті сережки у вухах, намисто на шиї і золотий ланцюжок на руці.

Нагадаємо, Грейсі Бон у корсетній сукні з відвертим декольте відвідала церемонію нагородження премії Premio Lo Nuestro у Маямі.

295
