Императорская чета с дочерью / © Associated Press

Агентство Императорского двора Японии представили новые фотографии императора Нарухито по случаю его 66-летия, которое он отпраздновал на днях.

На фотографиях Его Величество запечатлен вместе со своей женой — императрицей Масако и их дочерью — принцессой Айко. Семья позировала за столом с цветочной композицией.

Императрица Масако, император Нарухито и принцесса Айко / © Associated Press

Император был одет в классический черный костюм, белую рубашку и голубой галстук с принтом. На императрице Масако был голубой брючный костюм, белый топ и темно-синие туфли. А на принцессе Айко — твидовый бежевый жакет с голубой каймой и жемчужными пуговицами, который она сочетала с голубой юбкой и голубыми туфлями.

