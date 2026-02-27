- Дата публикации
Он — в галстуке с принтом, она — в голубом наряде: появились новые снимки императорской четы Японии
Император Нарухито по случаю своего дня рождения снялся в фотосессии вместе со своей семьей.
Агентство Императорского двора Японии представили новые фотографии императора Нарухито по случаю его 66-летия, которое он отпраздновал на днях.
На фотографиях Его Величество запечатлен вместе со своей женой — императрицей Масако и их дочерью — принцессой Айко. Семья позировала за столом с цветочной композицией.
Император был одет в классический черный костюм, белую рубашку и голубой галстук с принтом. На императрице Масако был голубой брючный костюм, белый топ и темно-синие туфли. А на принцессе Айко — твидовый бежевый жакет с голубой каймой и жемчужными пуговицами, который она сочетала с голубой юбкой и голубыми туфлями.