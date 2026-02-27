ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Общество
Количество просмотров
126
Время на прочтение
1 мин

Он — в галстуке с принтом, она — в голубом наряде: появились новые снимки императорской четы Японии

Император Нарухито по случаю своего дня рождения снялся в фотосессии вместе со своей семьей.

Алина Онопа
Фото автора: Алина Онопа Алина Онопа
Императорская чета с дочерью

Императорская чета с дочерью / © Associated Press

Агентство Императорского двора Японии представили новые фотографии императора Нарухито по случаю его 66-летия, которое он отпраздновал на днях.

На фотографиях Его Величество запечатлен вместе со своей женой — императрицей Масако и их дочерью — принцессой Айко. Семья позировала за столом с цветочной композицией.

Императрица Масако, император Нарухито и принцесса Айко / © Associated Press

Императрица Масако, император Нарухито и принцесса Айко / © Associated Press

Император был одет в классический черный костюм, белую рубашку и голубой галстук с принтом. На императрице Масако был голубой брючный костюм, белый топ и темно-синие туфли. А на принцессе Айко — твидовый бежевый жакет с голубой каймой и жемчужными пуговицами, который она сочетала с голубой юбкой и голубыми туфлями.

Императрица Масако, император Нарухито и принцесса Айко / © Associated Press

Императрица Масако, император Нарухито и принцесса Айко / © Associated Press

Дата публикации
Количество просмотров
126
