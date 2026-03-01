Стало відомо, скільки може тривати операція США проти Ірану: Трамп назвав терміни

Дональд Трамп / © Associated Press

Президент США Дональд Трамп заявив, що військова операція проти Ірану може тривати орієнтовно чотири тижні.

Про це він повідомив в інтерв’ю британському виданню Daily Mail.

За словами американського лідера, нинішній етап бойових дій від самого початку розраховувався приблизно на місяць.

“Це завжди був чотиритижневий процес. Ми очікували, що він займе близько чотирьох тижнів або навіть менше”, — зазначив Трамп.

Президент також підтвердив, що під час бойових дій загинули троє американських військових. Їхні імена поки що не оприлюднювали.

“Це видатні люди. І, на жаль, ми розуміємо, що такі втрати можуть повторюватися”, — сказав він.

Трамп наголосив, що перебіг операції наразі відповідає плану. За його словами, удари США та союзників виявилися більш ефективними, ніж очікувалося.

“Все йде так, як ми прогнозували. Ми ліквідували значну частину їхнього керівництва — навіть більше, ніж передбачали. Йдеться приблизно про 48 осіб”, — заявив глава Білого дому.

Водночас він не виключив можливість переговорів з Іраном, хоча не уточнив, коли саме вони можуть відбутися.

“Вони хочуть говорити. Але я сказав: вам варто було почати ці переговори раніше”, — додав Трамп.

Президент повідомив, що провів консультації з лідерами Бахрейну, Саудівської Аравії, ОАЕ, Катару, Йорданії та інших країн регіону щодо ситуації.

Також він зазначив, що адміністрація вже контактувала з родинами загиблих військових, а найближчим часом планується їхня зустріч. За словами Трампа, він може відвідати авіабазу Довер або організувати церемонію в Білому домі.

Крім того, президент висловив сподівання, що після завершення бойових дій у Ірані з’являться передумови для політичних змін. “Багато що може статися, і значна частина цих змін може бути позитивною”, — підсумував він.

Раніше Дональд Трамп заявив, що Іран запропонував поновити переговори після ударів американських сил, і він погодився провести розмову.

Також відомо, що верховний лідер Ірану Алі Хаменеї та члени його родини загинули після ударів США та Ізраїлю по Тегерану.