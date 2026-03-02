Низка дронів атакує Україну: названа траєкторія польоту

Дрон / © ТСН.ua

У ніч проти 2 березня 2026 року росіяни знову атакували Україну дронами.

Про це інформують Повітряні Сили ЗСУ та моніторингові канали:

Харківщина: БпЛА - в районі Старого Салтова.

Група БпЛА - на межі Донеччини та Дніпропетровщини.

БпЛА - у напрямку Сум.

