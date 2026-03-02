- Дата публікації
Низка дронів атакує Україну: названа траєкторія польоту
Росіяни продовжують звичну тактику: атакують українські міста безпілотниками.
У ніч проти 2 березня 2026 року росіяни знову атакували Україну дронами.
Про це інформують Повітряні Сили ЗСУ та моніторингові канали:
Харківщина: БпЛА - в районі Старого Салтова.
Група БпЛА - на межі Донеччини та Дніпропетровщини.
БпЛА - у напрямку Сум.
Нагадаємо, що раніше повідомлялося, що до Харкова долетів дрон на оптоволокні: чому це небезпечно і як захиститися.