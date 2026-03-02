ТСН у соціальних мережах

Укрaїнa
207
1 хв

Низка дронів атакує Україну: названа траєкторія польоту

Росіяни продовжують звичну тактику: атакують українські міста безпілотниками.

Фото автора: Олена Кузьмич Олена Кузьмич
Дрон

Дрон / © ТСН.ua

У ніч проти 2 березня 2026 року росіяни знову атакували Україну дронами.

Про це інформують Повітряні Сили ЗСУ та моніторингові канали:

  • Харківщина: БпЛА - в районі Старого Салтова. 

  • Група БпЛА - на межі Донеччини та Дніпропетровщини. 

  • БпЛА - у напрямку Сум.

Нагадаємо, що раніше повідомлялося, що до Харкова долетів дрон на оптоволокні: чому це небезпечно і як захиститися.

