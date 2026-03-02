Зеленський заявив, що Україна готова допомогти Європі захищати небо — соцмережі

Володимир Зеленський

Реклама

Президент Володимир Зеленський заявив про готовність України допомогти країнам Європи у зміцненні протиповітряної оборони. Ініціатива пролунала на тлі ескалації безпекової ситуації на Близькому Сході.

Повідомлення про це з’явилося у соцмережі X. Зокрема, інформацію поширив акаунт Mossad Commentary.

© із соцмереж

У дописі зазначається, що Україна готова допомогти Європі захищати її повітряний простір на тлі зростання напруження на Близькому Сході. Деталей щодо формату можливої допомоги наразі не уточнюється.

Реклама

Офіційних розгорнутих коментарів або окремої заяви з боку Офісу президента України на момент публікації не оприлюднено.

Що таке Моссад

Моссад — це національна розвідувальна служба Ізраїлю, яка займається зовнішньою розвідкою та спеціальними операціями.

Заява з’явилася на тлі загострення ситуації між Ізраїлем та Іраном, що підвищує ризики розширення конфлікту та посилення повітряних загроз у регіоні.

Куди завдає ударів Іран

Нагадаємо, що у відповідь на військову операцію США та Ізраїлю, яка розпочалася 28 лютого, Іран завдає ударів не тільки по американських чи ізраїльських об’єктах на Близькому Сході.

Реклама

У неділю, 1 березня, іранські дрони та ракети атакували морські об’єкти біля столиці ОАЕ Абу-Дабі.

Напередодні, 28 лютого, під час атаки на територію ОАЕ були перехоплені засобами ППО іранські балістичні ракети. Уламки упали у житловому районі Абу-Дабі. Загинула одна людина, ще кілька об’єктів зазнали пошкоджень.

Того ж дня вибухи пролунали у Катарі, де розташована авіабаза Аль-Удейд, найбільша база США на Близькому Сході.

Бригадний генерал Корпусу вартових Ісламської революції Ебрахім Джаббарі заявив, що Іран готовий до тривалого протистояння зі США.