Іран вгатив балістикою по військовій базі США в Бахрейні

Вибухи в Ірані / © Getty Images

Іран здійснив напад на найбільшу американську військово-морську базу в Бахрейні, розташовану в Перській затоці.

Про це повідомляє Clash Report.

Військові Ірану випустили балістичні ракети. В Абу-Дабі також чути вибухи.

Нагадаємо, 28 лютого Ізраїль завдав «превентивного» удару по цілях в Ірані, заявив міністр оборони Ісраель Кац. Одразу після атак у країні оголосили надзвичайний стан через очікувану відповідь Тегерана, а по всій території пролунали сирени повітряної тривоги.

За даними телеканалу CNN, атака була ретельно скоординована зі Сполученими Штатами.

Влада Ірану офіційно оголосила про повне закриття свого повітряного простору для всіх цивільних літаків. Це рішення було ухвалено негайно після серії авіаударів по Тегерану та інших стратегічних об’єктах країни.

За даними сервісів моніторингу польотів, небо над країною зараз повністю порожнє.

За даними CNN Ізраїль готується до ударів по Ірану, які триватимуть кілька днів, та «навіть більше, якщо буде потрібно». Американські військові також готуються до кількаденних ударів.