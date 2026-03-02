Зеленский заявил, что Украина готова помочь Европе защищать небо — соцсети

Владимир Зеленский

Президент Владимир Зеленский заявил о готовности Украины помочь странам Европы в укреплении противовоздушной обороны. Инициатива прозвучала на фоне эскалации ситуации безопасности на Ближнем Востоке.

Сообщение об этом появилось в соцсети X. В частности, информацию распространил аккаунт Mossad Commentary .

© из соцсетей

В сообщении говорится, что Украина готова помочь Европе защищать ее воздушное пространство на фоне роста напряжения на Ближнем Востоке. Детали о формате возможной помощи пока не уточняются.

Официальные развернутые комментарии или отдельное заявление со стороны Офиса президента Украины на момент публикации не обнародованы.

Что такое Моссад

Моссад – это национальная разведывательная служба Израиля, которая занимается внешней разведкой и специальными операциями.

Заявление появилось на фоне обострения ситуации между Израилем и Ираном, что повышает риск расширения конфликта и усиления воздушных угроз в регионе.

Куда наносит удары Иран

Напомним, что в ответ на военную операцию США и Израиля, начавшуюся 28 февраля, Иран наносит удары не только по американским или израильским объектам на Ближнем Востоке.

В воскресенье, 1 марта, иранские дроны и ракеты атаковали морские объекты возле столицы ОАЭ Абу-Даби.

Накануне 28 февраля во время атаки на территорию ОАЭ были перехвачены средствами ПВО иранские баллистические ракеты. Обломки упали в жилом районе Абу-Даби . Погиб один человек, еще несколько объектов получили повреждения.

В тот же день взрывы прогремели в Катаре, где расположена авиабаза Аль-Удейд, крупнейшая база США на Ближнем Востоке.

Бригадный генерал Корпуса стражей Исламской революции Эбрахим Джаббари заявил, что Иран готов к длительному противостоянию с США .