Новороссийский порт в огне: после атаки дронов горит нефтяной терминал (видео)

В российском Новороссийске идет атака беспилотников. В городе раздались взрывы, предположительно работает ПВО, а на территории порта вспыхнул нефтяной терминал.

Об этом сообщают местные ресурсы и мэр города Андрей Кравченко.

По предварительным данным, в районе Новороссийского морского порта зафиксирован пожар на нефтяном терминале. На видео, распространяемых в соцсетях, виден пылающий объект на фоне выстрелов и громких взрывов.

© из соцсетей

© из соцсетей

© из соцсетей

© из соцсетей

В городе продолжают раздаваться детонации. По сообщениям местных жителей, что-то взрывается вблизи жилых кварталов. Вероятно, работают силы противовоздушной обороны.

Мэр Новороссийска заявил, что обломки беспилотника попали в многоэтажный дом — повреждена кровля. Впоследствии он уточнил, что по одному из адресов обломки БПЛА попали в квартиру, ранен один человек.

По его словам, повреждены четыре многоквартирных дома. Перекрыто движение

На фоне атаки БПЛА и безэкипажных катеров в городе было перекрыто движение в районе набережной.

Информация о масштабах пожара на терминале и последствиях атаки уточняется.

Ранее сообщалось, что дальнобойные беспилотники Службы безопасности Украины поразили одну из ключевых нефтетранспортных инфраструктур России - нефтеперекачивающую станцию "Калейкино" в Татарстане .

Мы ранее информировали, что в Сети появились изображения последствий удара дронов СБУ, повторно поразивших крупнейший в Черноморском регионе РФ нефтяной терминал «Таманнефтегаз» .