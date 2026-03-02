- Дата публикации
Новороссийский порт в огне: после атаки дронов горит нефтяной терминал (видео)
В Новороссийске происходит атака дронов — в районе морского порта вспыхнул нефтяной терминал.
В российском Новороссийске идет атака беспилотников. В городе раздались взрывы, предположительно работает ПВО, а на территории порта вспыхнул нефтяной терминал.
Об этом сообщают местные ресурсы и мэр города Андрей Кравченко.
По предварительным данным, в районе Новороссийского морского порта зафиксирован пожар на нефтяном терминале. На видео, распространяемых в соцсетях, виден пылающий объект на фоне выстрелов и громких взрывов.
В городе продолжают раздаваться детонации. По сообщениям местных жителей, что-то взрывается вблизи жилых кварталов. Вероятно, работают силы противовоздушной обороны.
Мэр Новороссийска заявил, что обломки беспилотника попали в многоэтажный дом — повреждена кровля. Впоследствии он уточнил, что по одному из адресов обломки БПЛА попали в квартиру, ранен один человек.
По его словам, повреждены четыре многоквартирных дома. Перекрыто движение
На фоне атаки БПЛА и безэкипажных катеров в городе было перекрыто движение в районе набережной.
Информация о масштабах пожара на терминале и последствиях атаки уточняется.
Ранее сообщалось, что дальнобойные беспилотники Службы безопасности Украины поразили одну из ключевых нефтетранспортных инфраструктур России - нефтеперекачивающую станцию "Калейкино" в Татарстане .
