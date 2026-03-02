Иран, вероятно, ударил по Кипру: раздались взрывы на британской базе — СМИ

Бомбоубежище на Кипре

Реклама

Вероятный удар Ирана по Кипру зафиксировали вблизи британской авиабазы RAF Akrotiri у Лимассола. После взрыва на базе была объявлена угроза безопасности и поднята авиация.

Об этом сообщает Clash Report со ссылкой на журналистов. Также об инциденте пишет Cyprus Mail.

По предварительным данным, в районе или вблизи британской военной базы RAF Akrotiri раздался громкий взрыв. На территории объекта активировали сирены воздушной тревоги, а самолеты были подняты в воздух.

Реклама

Впоследствии на британских базах в Кипре объявили "security threat" - угрозу безопасности.

Официального подтверждения о характере взрыва, возможных повреждениях или жертвах пока нет. Информация уточняется.

Куда наносит удары Иран

Напомним, что в ответ на военную операцию США и Израиля, начавшуюся 28 февраля, Иран наносит удары не только по американским или израильским объектам на Ближнем Востоке.

В воскресенье, 1 марта, иранские дроны и ракеты атаковали морские объекты возле столицы ОАЭ Абу-Даби.

Реклама

Накануне 28 февраля во время атаки на территорию ОАЭ были перехвачены средствами ПВО иранские баллистические ракеты. Обломки упали в жилом районе Абу-Даби . Погиб один человек, еще несколько объектов получили повреждения.

В тот же день взрывы прогремели в Катаре, где расположена авиабаза Аль-Удейд, крупнейшая база США на Ближнем Востоке.

Бригадный генерал Корпуса стражей Исламской революции Эбрахим Джаббари заявил, что Иран готов к длительному противостоянию с США .