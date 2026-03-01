Іранська зброя Фото ілюстративне

Реклама

Кіпр не був ціллю іранських ракет, які летіли в його напрямку, і жодних ознак загрози для країни не було і не існує.

Про це заявив президент Кіпру Нікос Христодулідіс, передає cyprus-mail.

Христодулідіс зазначив, що стежить за розвитком ситуації.

Реклама

Міністр оборони Кіпру Васіліс Пальмас також категорично заперечив інформацію про ракети, нібито спрямовані на Кіпр. За його словами, немає жодних ознак загрози для країни.

«Немає жодних свідчень того, що існувала загроза для Кіпру», — заявив і речник уряду Константінос Летімбіотіс.

Він додав, що «компетентні органи постійно моніторять ситуацію».

Відомо, що Нікос Христодулідіс спілкувався з прем’єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером. За його словами, британська сторона чітко підтвердила, що Кіпр не є ціллю Ірану.

Реклама

Заяви Британії про іранські ракети у бік Кіпру

Раніше міністр оборони Великої Британії Джон Гілі повідомив, що дві ракети з Ірану були випущені в напрямку Кіпру. Там розташовані військові бази країни.

Водночас, за його словами, наразі немає підтвердження, що ракети були навмисно націлені на британські військові об’єкти на острові.

«Ми не впевнені, чи були вони свідомо спрямовані на наші бази», — зазначив Гілі.

Він також повідомив, що близько 300 британських військовослужбовців перебувають поблизу потенційних цілей у Бахрейні та попередив про ризик ширшої ескалації в регіоні після ударів США та Ізраїлю по Ірану.

Реклама

Британський уряд наголосив, що Велика Британія не брала участі в операції США та Ізраїлю проти Ірану. Проте британські сили на Кіпрі приведені у стан підвищеної готовності, а Міноборони уважно стежить за розвитком подій і вживе «всіх необхідних заходів» для захисту персоналу та об’єктів у регіоні.

Раніше Іран попереджав Велику Британію, США та Францію, що їхні бази та кораблі в регіоні можуть стати цілями у разі втручання в іранські ракетні удари по Ізраїлю.

За даними британських медіа, на початку місяця Велика Британія перекинула шість винищувачів F-35B із бази Марем у Норфолку на авіабазу Акротірі на Кіпрі для посилення оборони в разі загострення ситуації в регіоні.