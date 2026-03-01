Терміни служби в армії: у Міноборони готують нову систему контрактів

Мобілізація / © ТСН

Реклама

Заступник керівника Офісу президента Павло Паліса заявив, що питання чітких термінів військової служби планують врегулювати через нову систему контрактів.

Про це Паліса розповів в інтервʼю “Радіо Свобода”.

За його словами, відповідний концепт і законопроєкт ще раніше підготувало Міністерство оборони, однак після зміни керівництва відомства документ вирішили доопрацювати.

Реклама

“Стосовно контрактів, був напрацьований ще попереднім міністром оборони концепт і проєкт закону, який уже подавався до Верховної Ради. Зараз у зв’язку зі змінами міністрів міністр Федоров взяв паузу на певні допрацювання відповідно до свого бачення. Найближчим часом ми всі очікуємо запропонований новий проєкт”, — зазначив Паліса.

Він підкреслив, що суспільний запит на визначені терміни служби є зрозумілим, однак рішення мають враховувати реальну ситуацію на фронті.

“Запит на терміни служби зрозумілий, і ми спробуємо все-таки його реалізувати шляхом контрактів. Але також треба враховувати і поточну ситуацію на фронті”, — додав заступник керівника ОП.

Нагадаємо, Міністерство оборони готує комплексний план для вирішення накопичених проблем із мобілізацією та випадками самовільного залишення військових частин. За словами міністра оборони Михайла Федорова, одним із ключових елементів цієї стратегії стане ширше залучення іноземців до виконання бойових завдань. Конкретні рішення планують представити та поступово впроваджувати у найближчі місяці.