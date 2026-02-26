Експерт пояснив, що необхідно для переведення ЗСУ на контрактну основу

ЗСУ / © СБУ

Реклама

Перехід Збройні Сили України на контрактну основу неможливий без комплексного підходу — окрім фінансової мотивації, потрібна системна робота з громадянами та формування підготовленого резерву ще до вступу на службу.

Про це в етері телеканалу Еспресо заявив військовий оглядач, голова ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ Іван Тимочко.

«Збереження фахівців в армії — це правильний підхід. Ще в часи АТО це показало, що такий формат дає результат, якщо правильно підходити до контрактної служби, тим паче зараз, коли важливим є питання фінансової мотивації», — наголосив він.

Реклама

Водночас Тимочко підкреслив, що для укладання контракту людина насамперед має усвідомлено прийти до армії.

«Але є ще один дуже важливий момент: щоб укласти з людиною контракт на службу в армії, вона має до неї прийти», — зазначив він.

За його словами, для забезпечення безперервності цього процесу необхідна широка інформаційна кампанія та активна робота з громадянами поза межами війська.

«Для того, щоб цей процес був безперервним і люди приходили на контрактну службу, має відбуватися масштабна інформаційна кампанія та робота з громадянами поза межами армії — з різними віковими категоріями, з людьми різних професій», — пояснив Тимочко.

Реклама

Він також наголосив, що система контрактів має бути гнучкою — з різними термінами служби, з урахуванням спеціальностей і військових звань.

Окрему увагу, за його словами, слід приділяти доармійській підготовці: створювати резерв, проводити військові вишколи поза межами армії, щоб майбутні військовослужбовці не відчували страху чи невизначеності.

«Коли людина розуміє і знає, що таке армія, маніпулювати нею набагато важче. Якщо вона розуміє, що таке військова служба, то й зловживань буде менше. Надзвичайно важлива загальна комунікація», — зазначив він.

Тимочко додав, що обговорення цього питання в парламенті дає підстави сподіватися на системний підхід.

Реклама

«Те, що це нарешті почали порушувати в парламенті, дає надію, що підхід буде системним — не одноразовим, емоційним, а професійним. Парламент має всі важелі, щоб зробити це системною відповідальністю та створити комфортні умови для проходження військової служби», — підсумував він.

Раніше повідомлялося, що уряд України подав до Верховної Ради законопроєкт, який стосується вдосконалення умов укладення контрактів про проходження військової служби та надання відстрочки від мобілізації.

Ми раніше інформували, що уряд затвердив проєкт закону, який впроваджує нові контракти для військовослужбовців, відповідаючи на ключові запити суспільства.