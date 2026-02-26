- Дата публікації
-
- Категорія
- Укрaїнa
- Кількість переглядів
- 81
- Час на прочитання
- 1 хв
РФ вгатила по Кіровоградщині - перші подробиці
Під час ранкової атаки минулося без жертв, однак є руйнування та постраждалий.
Сьогодні, 26 лютого, росіяни атакували Кіровоградську область. У Новоархангельській громаді травмовано людину.
Про це повідомив очільник ОВА Андрій Райкович.
«Унаслідок ворожої дронової атаки в Новоархангельській громаді травмовано людину. Всю необхідну медичну допомогу оперативно надано в медичному закладі. Також пошкоджено дахи п’яти приватних житлових будинків», — йдеться у його повідомленні.
Нагадаємо, російські війська скоїли чергову масовану комбіновану атаку на Київ, область та низку інших регіонів України із застосуванням і крилатих ракет, а також дронів. Збройні сили Польщі підняли у небо винищувачі на тлі російської масованої атаки ракетами та дронами на Україну 26 лютого.