- Дата публікації
-
- Категорія
- Укрaїнa
- Кількість переглядів
- 1166
- Час на прочитання
- 1 хв
У Києві та низці областей оголошена повітряна тривога: яка загроза
Ракетна небезпека через пуски ракет Х-22 з півночі, крім того, загроза безпілотників.
У Києві і низці областей у четвер, 26 лютого, о 6:54 оголошена повітряна тривога.
Про це повідомляють Повітряні сили у Telegram.
«Ракетна небезпека через пуски ракет Х-22 з півночі! Пуски ракет з Брянської області РФ на Чернігівщину!» — йдеться у повідомленні.
Крім того, як зазначають у ПС, існує загроза ворожих дронів.
«Ще декілька ворожих ударних БпЛА зі сходу у напрямку Вінниці», — йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, посеред ночі 26 лютого російська армія завдала ударів по Києву. У кількох районах столиці сталися руйнування.