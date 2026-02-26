У Києві та низці областей оголошена повітряна тривога: яка загроза

Повітряна тривога / © ТСН

У Києві і низці областей у четвер, 26 лютого, о 6:54 оголошена повітряна тривога.

Про це повідомляють Повітряні сили у Telegram.

«Ракетна небезпека через пуски ракет Х-22 з півночі! Пуски ракет з Брянської області РФ на Чернігівщину!» — йдеться у повідомленні.

Крім того, як зазначають у ПС, існує загроза ворожих дронів.

«Ще декілька ворожих ударних БпЛА зі сходу у напрямку Вінниці», — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, посеред ночі 26 лютого російська армія завдала ударів по Києву. У кількох районах столиці сталися руйнування.