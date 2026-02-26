ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
27
Час на прочитання
1 хв

У Кривому Розі ворожий БпЛА влучив у багатоповерхівку — Вілкул

Наразі відомо про одного постраждалого.

Автор публікації
Фото автора: Ігор Бережанський Ігор Бережанський
Атака БпЛА на Кривий Ріг

Атака БпЛА на Кривий Ріг / © MIL.IN.UA

У ніч проти 26 лютого російські загарбники атакували безпілотниками Кривий Ріг.

Про це повідомив міський очільник Олександр Вілкул.

Він заявив, що в результаті атаки є влучення у п’ятиповерховий будинок.

«На зараз один постраждалий, легкий. Візуально пошкоджено конструктив, багато вибитих вікон», — йдеться у повідомленні.

Раніше повідомлялося, що у Полтаві в ніч проти 26 лютого пролунали вибухи під час повітряної тривоги.

Ми раніше інформували, що Україну в ніч проти 26 лютого атакують ворожі безпілотники типу Shahed.

Дата публікації
Кількість переглядів
27
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie