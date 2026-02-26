Атака БпЛА на Кривий Ріг / © MIL.IN.UA

У ніч проти 26 лютого російські загарбники атакували безпілотниками Кривий Ріг.

Про це повідомив міський очільник Олександр Вілкул.

Він заявив, що в результаті атаки є влучення у п’ятиповерховий будинок.

«На зараз один постраждалий, легкий. Візуально пошкоджено конструктив, багато вибитих вікон», — йдеться у повідомленні.

Раніше повідомлялося, що у Полтаві в ніч проти 26 лютого пролунали вибухи під час повітряної тривоги.

Ми раніше інформували, що Україну в ніч проти 26 лютого атакують ворожі безпілотники типу Shahed.