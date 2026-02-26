- Дата публікації
-
Категорія
Укрaїнa
У Кривому Розі ворожий БпЛА влучив у багатоповерхівку — Вілкул
Наразі відомо про одного постраждалого.
У ніч проти 26 лютого російські загарбники атакували безпілотниками Кривий Ріг.
Про це повідомив міський очільник Олександр Вілкул.
Він заявив, що в результаті атаки є влучення у п’ятиповерховий будинок.
«На зараз один постраждалий, легкий. Візуально пошкоджено конструктив, багато вибитих вікон», — йдеться у повідомленні.
Раніше повідомлялося, що у Полтаві в ніч проти 26 лютого пролунали вибухи під час повітряної тривоги.
Ми раніше інформували, що Україну в ніч проти 26 лютого атакують ворожі безпілотники типу Shahed.