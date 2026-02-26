ТСН в социальных сетях

Украина
162
1 мин

В Кривом Роге вражеский БпЛА попал в многоэтажку — Вилкул

Пока известно об одном пострадавшем.

Игорь Бережанский
Атака БпЛА на Кривой Рог

Атака БпЛА на Кривой Рог / © MIL.IN.UA

В ночь на 26 февраля российские захватчики атаковали беспилотниками Кривой Рог.

Об этом сообщил городской глава Александр Вилкул.

Он заявил, что в результате атаки попадание в пятиэтажное здание.

«На данный момент один пострадавший, легкий. Зрительно поврежден конструктив, много выбитых окон», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в Полтаве в ночь на 26 февраля прогремели взрывы во время воздушной тревоги.

Мы ранее информировали, что Украину в ночь на 26 февраля атакуют вражеские беспилотники типа Shahed.

162
