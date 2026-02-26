- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 162
- Время на прочтение
- 1 мин
В Кривом Роге вражеский БпЛА попал в многоэтажку — Вилкул
Пока известно об одном пострадавшем.
В ночь на 26 февраля российские захватчики атаковали беспилотниками Кривой Рог.
Об этом сообщил городской глава Александр Вилкул.
Он заявил, что в результате атаки попадание в пятиэтажное здание.
«На данный момент один пострадавший, легкий. Зрительно поврежден конструктив, много выбитых окон», — говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что в Полтаве в ночь на 26 февраля прогремели взрывы во время воздушной тревоги.
Мы ранее информировали, что Украину в ночь на 26 февраля атакуют вражеские беспилотники типа Shahed.