Россия боится членства Украины в ЕС не менее, чем в НАТО: дипломат назвал причины

Россия рассматривает Европейский Союз и НАТО как антироссийские блоки и боится политического сближения Украины с ЕС, в то же время у Украины есть полное суверенное право самостоятельно определять свой внешнеполитический курс.

Такую позицию высказал дипломат, министр иностранных дел Украины в 2007-2009 годах, руководитель Центра исследования России Владимир Огрызко в эфире Эспрессо.

«Очевидно, что Россия опасается политического сближения Украины с Европейским Союзом. Но это наше суверенное право, и не Путину определять, будем ли мы в ЕС, будем ли мы в НАТО, будут ли на территории Украины расположены французские или британские войска или какие-либо другие войска. Это не вопрос Путину. Это вопрос к нам и к нашим испуганным европейским и другим партнерам», — подчеркнул он.

Огрызко подчеркнул, что для Путина потеря Украины означает крушение имперских амбиций.

«У Путина позиция очевидна: потеря Украины — это потеря надежды на восстановление империи. Это то, что выбивает из этого исторического мифа почву. Потому что как можно претендовать на Киев, если Киев не принадлежит тебе? То есть какая ты империя, если твое сердце находится в другом теле?» — заявил дипломат.

По его словам, вступление Украины в Европейский Союз для Москвы неприемлемо по определению, поэтому утверждения о том, что Россия выступает только против НАТО, но не против ЕС, не соответствуют действительности.

Он привел в пример заявления главы МИД РФ Сергей Лавров.

«Лавров уже рассказывает, что ЕС приобрел такое же значение и роль, как и НАТО, что это два антироссийских агрессивных блока и что между ними особой разницы нет. Исходя из этой логики, ну, как же мы позволим, чтобы наша Украина была в их союзе — что в одном, что в другом?» — отметил Огрызко.

Он также отметил, что позиция РФ остается неизменной.

«Поэтому не нужно даже думать о каких-либо изменениях в позиции РФ. У них позиция одна: Украины не должно быть. А какова наша позиция по отношению к России? Это вопрос. Я нигде не слышал четко сформулированной стратегии Украины по отношению к России. Как мы строим свои отношения с Россией? На каком основании? С какой целью и что мы подразумеваем? В Кремле говорят: „Наша цель — уничтожить вас“. А какая наша цель? — подытожил Огрызко.

Ранее сообщалось, что Россия угрожает Европе военным «визитом» без разрешений, в случае запрета въезда участвующим в «сво».

Мы ранее информировали, что президент Владимир Зеленский заявил о необходимости официально определить временные рамки вступления Украины в Европейский Союз.