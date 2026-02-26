Путін та Дональд Трамп / © Associated Press

Президент США Дональд Трамп «гадки не має», яких реальних цілей домагається диктатор Путін в Україні.

Про це пише британський письменник, історик і журналіст Оуен Метьюз у матеріалі для The Telegraph.

Автор зазначає, що четверта річниця повномасштабного вторгнення РФ в Україну виглядає ще похмурішою через те, що союзники Києва досі не усвідомили, за що насправді веде боротьбу Путін. На його переконання, без цього розуміння Європа не зможе гарантувати тривалий мир для наступних поколінь.

Метьюз пише, що, за логікою Трампа, Путіну потрібні території, і «якщо він отримає додатковий шматочок Донбасу, то піде на мирну угоду». Кремль, за його словами, роками підтримував саме таке враження, що лише посилювало впевненість у США.

Водночас країна-агресор намагається ввести Трампа в оману, обіцяючи посланцям США «фантастичну мега-угоду щодо корисних копалин на суму 14 трильйонів доларів» та інші нереалістичні вигоди, аби змусити Вашингтон чинити тиск на Київ.

«Але чого Москва дійсно хоче — чого вона завжди хотіла — це політичний контроль над Україною. Не просто якусь ділянку території, а юридично зобов’язуючу структуру для постійного втручання в політичне життя країни. Кремль прагне механізму втручання в українську мовну політику, ЗМІ, православну церкву, історичну пам’ять і вибори. По-справжньому незалежна, демократична Україна, вільна в укладенні союзів із Заходом, на думку Путіна, являє собою фундаментальну та екзистенціальну загрозу безпеці Росії», — наголошує автор.

Він також зазначає, що після чотирьох років бомбардувань, масових убивств та інших воєнних злочинів шанси на прихід до влади в Україні проросійського уряду фактично відсутні. Ба більше, дії Путіна призвели саме до результату, якого він намагався уникнути.

Метьюз звертає увагу, що Кремль і далі шукає механізми відновлення впливу на Україну, яку Путін, ймовірно, неіронічно називає «братнім народом».

Він нагадує, що під час нещодавніх переговорів у Швейцарії Росія прямо озвучила вимоги щодо гарантій безпеки за аналогією з кіпрською угодою 1960 року, яка передбачала право на збройне втручання. Туреччина скористалася цим правом 1974 року, фактично анексувавши частину острова.

«Росія уявляє собі щось подібне — юридичний привід для майбутньої військової інтервенції, що нависатиме над українським суспільством як постійна загроза, щоб воно не надто хилилося на захід. І це, само собою зрозуміло, Київ ніколи з власної волі не прийме», — зазначає Метьюз.

На його думку, Путін розпочав повномасштабне вторгнення не задля відновлення імперії, а щоб утримати Україну від участі в західних військових альянсах.

Автор також критикує заклик колишнього прем’єр-міністра Борис Джонсон щодо введення британських і французьких військ в Україну, вважаючи, що це «гарантовано зірве мирний процес» і може спричинити «ще більш руйнівну ескалацію» з боку Росії.

«Обидві сторони опинилися в пастці. Щоразу, коли Україна проявляє гнучкість, Росія підвищує свої вимоги, замість того щоб відповісти взаємністю. Україна, побоюючись, що будь-яку досягнуту сьогодні угоду незабаром забудуть, наполягає на максимально можливих гарантіях безпеки, включно з угодою у стилі статті 5 з Вашингтоном, а також членство в ЄС. Але корінна причина глухого кута полягає в тому, що Путін не полишає свою головну політичну мету. Єдине, чого він не потерпить, — це вільна, прозахідна Україна. І саме це є перешкодою, що пояснює, чому переговори набули того самого затяжного і безрезультатного характеру, що й самі бойові дії», — підсумовує автор.

