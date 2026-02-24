Медведєв пригрозив ЄС війною в разі заборони на в’їзд військових з Росії

Заступник голови Радбезу Росії Дмитро Медведєв / © Associated Press

Заступник голови Радбезу Росії Дмитро Медведєв вкотре вдався до погроз та шантажу. Цього разу причиною стали плани Євросоюзу назавжди закрити кордони для учасників війни проти України.

Про це російський посадовець написав у соцмережі Х.

Медведєв відреагував на наміри ЄС заборонити в’їзд до Європи всім учасникам війни проти України, заявивши, що вони нібито «можуть поїхати і без віз, як 1812-го та 1945-го». Таким чином заступник голови Радбезу РФ натякнув на вторгнення.

«Кая… сказала, що працює над тим, щоб сотні тисяч колишніх російських військовослужбовців ніколи не в’їхали до Шенгенської зони. Яка втрата для наших бійців! Ну вони можуть в’їхати туди без віз, якщо захочуть. Як у 1812 чи 1945 році«, — йдеться в заяві російського посадовця.

Заборона в’їзду до ЄС для російських військових — що відомо

ЄС ухвалив рішення про нові санкції проти РФ за порушення прав людини та обмежив склад російської місії при Союзі до 40 осіб, щоб запобігти зловживанню дипломатичним статусом. Як заявила напередодні очільниця євродипломатії Кая Каллас, наразі також розробляються механізми заборони в’їзду до Шенгенської зони для сотень тисяч колишніх російських військових, аби не допустити перебування воєнних злочинців і диверсантів у Європі.

До слова, у січні Естонія вперше заборонила в’їзд 261 російському військовому, причетному до війни проти України. Міністр оборони Маргус Цахкна заявив, що це лише початок обмежень для сотень тисяч окупантів, яким не місце в Шенгенській зоні. Він закликав інші країни ЄС наслідувати цей приклад, щоб гарантувати безпеку та не допустити воєнних злочинців на європейську територію.