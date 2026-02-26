Масований удар по Україні: є влучання у житло та десятки постраждалих

Наслідки атаки на Запоріжжя / © Очільник Запорізької ОВА Іван Федоров

У ніч проти 26 лютого Росія здійснила масовану ракетно-дронову атаку на Україну.

Про це йдеться у повідомлені Повітряних сил.

У повідомленні вказується, що ворог застосував ударні безпілотники типу Shahed, балістичні ракети «Іскандер» та «Циркон», а атож крилаті ракети Х-101.

За даними моніторингових каналів, під основний удар потрапили Запорізька, Дніпропетровська, Полтавська, Харківська, Миколаївська, Вінницька та Київська області.

Попередні наслідки ворожої атаки:

У Харкові внаслідок атаки пряме влучання по житловій багатоповерхівці у Шевченківському районі. У Слобідському районі на місці ворожого удару пожежа. Влада регіону повідомила про 14 постраждалих, серед них одна дитина.

У Запоріжжі наразі відомо про одну постраждалу людину. Є влучання у приватні та багатоповерхові житлові будинки. Також є інформація про влучання у торгові центри.

У Кривому Розі двоє постраждалих внаслідок ворожої атаки.

У Голосіївському районі Києва внаслідок атаки сталося займання на території приватної садиби. В Печерському районі горить 2-поверховий приватний будинок. Перевіряємо інформацію щодо постраждалих. У Дарницькому районі росіяни пошкодили 9-поверховий житловий будинок.

За даними місцевої влади та моніторингових каналів, ціллю ворога були промислові та інфраструктурні обʼєкти.

