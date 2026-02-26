- Дата публікації
Масований удар по Україні: є влучання у житло та десятки постраждалих
Ворог застосував БпЛА, крилаті та балістичні ракети.
У ніч проти 26 лютого Росія здійснила масовану ракетно-дронову атаку на Україну.
Про це йдеться у повідомлені Повітряних сил.
У повідомленні вказується, що ворог застосував ударні безпілотники типу Shahed, балістичні ракети «Іскандер» та «Циркон», а атож крилаті ракети Х-101.
За даними моніторингових каналів, під основний удар потрапили Запорізька, Дніпропетровська, Полтавська, Харківська, Миколаївська, Вінницька та Київська області.
Попередні наслідки ворожої атаки:
У Харкові внаслідок атаки пряме влучання по житловій багатоповерхівці у Шевченківському районі. У Слобідському районі на місці ворожого удару пожежа. Влада регіону повідомила про 14 постраждалих, серед них одна дитина.
У Запоріжжі наразі відомо про одну постраждалу людину. Є влучання у приватні та багатоповерхові житлові будинки. Також є інформація про влучання у торгові центри.
У Кривому Розі двоє постраждалих внаслідок ворожої атаки.
У Голосіївському районі Києва внаслідок атаки сталося займання на території приватної садиби. В Печерському районі горить 2-поверховий приватний будинок. Перевіряємо інформацію щодо постраждалих. У Дарницькому районі росіяни пошкодили 9-поверховий житловий будинок.
За даними місцевої влади та моніторингових каналів, ціллю ворога були промислові та інфраструктурні обʼєкти.
Раніше повідомлялося, що У ніч проти 26 лютого російські загарбники атакували безпілотниками Кривий Ріг.
Ми раніше інформували, що у Полтаві в ніч проти 26 лютого пролунали вибухи під час повітряної тривоги.