Укрaїнa
Кількість переглядів
3087
1 хв

Масований удар по Україні: є влучання у житло та десятки постраждалих

Ворог застосував БпЛА, крилаті та балістичні ракети.

Автор публікації
Фото автора: Ігор Бережанський Ігор Бережанський
Наслідки атаки на Запоріжжя

Наслідки атаки на Запоріжжя / © Очільник Запорізької ОВА Іван Федоров

У ніч проти 26 лютого Росія здійснила масовану ракетно-дронову атаку на Україну.

Про це йдеться у повідомлені Повітряних сил.

У повідомленні вказується, що ворог застосував ударні безпілотники типу Shahed, балістичні ракети «Іскандер» та «Циркон», а атож крилаті ракети Х-101.

За даними моніторингових каналів, під основний удар потрапили Запорізька, Дніпропетровська, Полтавська, Харківська, Миколаївська, Вінницька та Київська області.

Попередні наслідки ворожої атаки:

  • У Харкові внаслідок атаки пряме влучання по житловій багатоповерхівці у Шевченківському районі. У Слобідському районі на місці ворожого удару пожежа. Влада регіону повідомила про 14 постраждалих, серед них одна дитина.

  • У Запоріжжі наразі відомо про одну постраждалу людину. Є влучання у приватні та багатоповерхові житлові будинки. Також є інформація про влучання у торгові центри.

  • У Кривому Розі двоє постраждалих внаслідок ворожої атаки.

  • У Голосіївському районі Києва внаслідок атаки сталося займання на території приватної садиби. В Печерському районі горить 2-поверховий приватний будинок. Перевіряємо інформацію щодо постраждалих. У Дарницькому районі росіяни пошкодили 9-поверховий житловий будинок.

За даними місцевої влади та моніторингових каналів, ціллю ворога були промислові та інфраструктурні обʼєкти.

Раніше повідомлялося, що У ніч проти 26 лютого російські загарбники атакували безпілотниками Кривий Ріг.

Ми раніше інформували, що у Полтаві в ніч проти 26 лютого пролунали вибухи під час повітряної тривоги.

Дата публікації
