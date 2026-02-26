Атака по Україні 26 лютого: у НАТО підняли винищувачі

Винищувачі / © Associated Press

Збройні сили Польщі підняли у небо винищувачі на тлі російської масованої атаки ракетами та дронами на Україну 26 лютого.

Про це повідомляє Еxpres.

Зокрема, Оперативне командування Збройних сил Польщі оголосило про підняття літаків у повітря та приведення систем протиповітряної оборони у максимальну готовність.

У заяві, опублікованій на офіційному акаунті X, командування зазначило: «Увага. У зв’язку з черговим масованим нападом Російської Федерації на територію України у нашому повітряному просторі розпочалася операція польської та союзної авіації».

Зазначимо, російські війська скоїли чергову масовану комбіновану атаку на Київ, область та низку інших регіонів України із застосуванням крилатих ракет, а також дронів. Наразі повітряна тривога лунає у Києві та низці областей.