- Дата публікації
-
- Категорія
- Війна
- Кількість переглядів
- 1241
- Час на прочитання
- 1 хв
Атака по Україні 26 лютого: у НАТО підняли винищувачі
У Польщі на тлі масованої атаки по Україні підняли винищувачі.
Збройні сили Польщі підняли у небо винищувачі на тлі російської масованої атаки ракетами та дронами на Україну 26 лютого.
Про це повідомляє Еxpres.
Зокрема, Оперативне командування Збройних сил Польщі оголосило про підняття літаків у повітря та приведення систем протиповітряної оборони у максимальну готовність.
У заяві, опублікованій на офіційному акаунті X, командування зазначило: «Увага. У зв’язку з черговим масованим нападом Російської Федерації на територію України у нашому повітряному просторі розпочалася операція польської та союзної авіації».
Зазначимо, російські війська скоїли чергову масовану комбіновану атаку на Київ, область та низку інших регіонів України із застосуванням крилатих ракет, а також дронів. Наразі повітряна тривога лунає у Києві та низці областей.