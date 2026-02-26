ТСН у соціальних мережах

Укрaїнa
4471
1 хв

Масований обстріл України та його наслідки: головні новини ночі 26 лютого 2026 року

ТСН пропонує дізнатися про головні події ночі.

Ігор Бережанський
Масований обстріл України

Масований обстріл України

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події за ніч проти 26 лютого 2026 року:

  • У Полтаві вночі пролунали вибухи: місто атакують БпЛА Читати далі –>

  • Росія здійснила масовану ракетно-дронову атаку на Україну Читати далі –>

  • У Кривому Розі ворожий БпЛА влучив у багатоповерхівку — Вілкул Читати далі –>

  • Масований удар по Україні: є влучання у житло та десятки постраждалих Читати далі –>

  • Росія вночі атакувала Україну ударними БпЛА Читати далі –>

4471
