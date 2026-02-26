Масована атака Росії по Україні: все, що відомо про наслідки обстрілу

Реклама

У четвер, 26 лютого, армія РФ здійснила масовану атаку по Україні. Під ударом опинилися низка міст, зокрема Київ, Харків, Запоріжжя, Одеса, Полтава, Кривий Ріг тощо.

Де лунали вибухи та які є наслідки — читайте у матеріалі ТСН.ua.

Вночі РФ атакувала Україну «Шахедами»

Як інформували Повітряні сили ЗС України, вночі 26 лютого російські БпЛА атакували Україну зі сходу та півночі. Деталі про рух ворожих дронів:

БпЛА у напрямку Харкова із заходу;

БпЛА в р-ні. Холмів та Прилуки (Чернігівщина), курс західний;

БпЛА на межі Сумської та Полтавської областей, курс південно-західний (Лубни);

БпЛА південніше Полтави, курс південний;

БпЛА в акваторії Чорного моря курсом на Південне та Вилкове/Ізмаїл.

У Полтаві пролунали вибухи

Цієї ночі у Полтаві пролунали вибухи під час повітряної тривоги. Через атаку безпілотників людей закликали подбати про власну безпеку.

«На Полтавщині працює ППО. До відбою залишайтеся в укриттях!», — зазначав голова Полтавської ОВА Віталій Діківнич.

У Повітряних силах заявили, що наразі ворожі БпЛА перебувають північно-східніше від Полтави та рухаються у напрямку міста.

Бомбардувальники злетіли у Росії

Приблизно о 2 ночі з’явилася інформація про те, що РФ підійняла стратегічні бомбардувальники Ту-95МС та Ту-160. Вони вилетіли з аеродромів «Енгельс» та «Оленья».

Раніше моніторингові канали інформували про переміщення двох бортів Ту-95МС та Ту-160 з аеродрому «Бєлая» ближче до кордону з Україною.

У разі пусків інформацію мали оновити й підтвердити.

Дрон атакував багатоповерхівку у Кривому Розі

У ніч проти 26 лютого БпЛА російських військ поцілив у п’ятиповерховий будинок. Влада повідомила про наслідки влучання.

«На зараз один постраждалий, легкий. Візуально пошкоджено конструктив, багато вибитих вікон», — зазначив очільник міста Олександр Вілкул.

РФ здійснила масовану атаку

Як деталізували, Росія в ніч проти 26 лютого здійснювала масовану ракетно-дронову атаку на Україну. Станом на 4 ранку було відомо про кілька груп ворожих безпілотників у Чернігівський, Сумській, Київській, Харківський, Миколаївській та Запорізькій областях.

Також ворог балістичними ракетами атакував Київ та Харків — там пролунали потужні вибухи. Працювали Сили ППО, людей закликали перебувати в укриттяї.

Крім того, під комбінованою атакою перебувало місто Харків.

«Харків під комбінованою атакою з повітря — на місто летять дрони та ракети. Перші два вибухи пролунали у Шевченківському та Київському районах», — ййшлося у повідомленні очільника міста Ігоря Терехова.

Ударними безпілотниками РФ атакувала Запоріжжя, Полтаву та Кривий Ріг.

Де є влучання та постраждалі

Уночі 26 лютого РФ застосувала ударні безпілотники типу Shahed, балістичні ракети «Іскандер» та «Циркон», а атож крилаті ракети Х-101. Під основний удар потрапили Запорізька, Дніпропетровська, Полтавська, Харківська, Миколаївська, Вінницька та Київська області. Попередні наслідки за містами:

Харків — пряме влучання по житловій багатоповерхівці у Шевченківському районі. У Слобідському районі на місці ворожого удару пожежа. Попередньо, 14 людей постраждало, серед них одна дитина;

Запоріжжя — є влучання у приватні та багатоповерхові житлові будинки, а також торгові центри. Одна людина постраждала;

Кривий Ріг — двоє постраждалих внаслідок ворожої атаки.

Київ — у Голосіївському районі займання на території приватної садиби. В Печерському районі горів 2-поверховий приватний будинок. Інформацію щодо постраждалих перевіряли. У Дарницькому районі є пошкодження 9-поверхового житлового будинку.

Влада й монітори інформують, що ціллю ворога були промислові та інфраструктурні обʼєкти.

Атака на Київ

За інформацією мера столиці Віталія Кличка, у Дарницькому районі внаслідок падіння уламків вибуховою хвилею пошкоджені вікна й двері в квартирі на першому поверсі девʼятиповерхового житлового будинку. У Голосіївському районі сталося займання гаражів, пожежу локалізували. У Печерському районі — загоряння в приватному будинку.

Київ / © ДСНС

РФ продовжила атаку зранку

Так, у низці областей о 6:54 26 лютого була оголошена повітряна тривога.

«Ракетна небезпека через пуски ракет Х-22 з півночі! Пуски ракет з Брянської області РФ на Чернігівщину!» — повідомляли ПС ЗСУ.

Крім того, була загроза ворожих дронів.

У Повітряних силах ЗСУ попередили про групу ворожих дронів зі сходу у напрямку Вінниці. Раніше там також повідомляли про ракету на Вінницю зі сходу.

Нічна атака на Запоріжжя

Вночі 26 лютого РФ вчергове масовано атакувала Запоріжжя. Є значні пошкодження житлового фонду та критичної інфраструктури. Так, 19 багатоквартирних будинків отримали пошкодження різного ступеня. Чотири будинки приватного сектору понівечені вибухами. Також пошкоджено низку нежитлових будівель.

Запоріжжя / © Очільник Запорізької ОВА Іван Федоров

За даними ОВА, є пошкодження торгового центру у Запоріжжі.

Запоріжжя

Запоріжжя

«Росія продовжує тероризувати мирне населення, намагаючись залишити місто без тепла в холодну пору року. Всі служби працюють у посиленому режимі, аби якнайшвидше допомогти запоріжцям», — йдеться у повідомленні очільника Запорізької ОВА Івана Федорова у Telegram.

Запоріжжя

Росіяни атакували Кіровоградщину

Атакою на Кіровоградську область поранено людину у Новоархангельській громаді.

«Унаслідок ворожої дронової атаки в Новоархангельській громаді травмовано людину. Всю необхідну медичну допомогу оперативно надано в медичному закладі. Також пошкоджено дахи п’яти приватних житлових будинків», — йдеться у його повідомленнів очільника ОВА Андрія Райковича.

Удар по Дніпропетровщині

Очільник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа повідомив, що вночі росіяни майже 20 разів атакували два райони області безпілотниками та артилерією.

У Зеленодольській громаді, що на Криворіжжі, побиті сонячні панелі. На Нікопольщині загарбники поцілили по райцентру, Марганецькій і Покровській громадах. Пошкоджено приватні будинки та автівки.

Наслідки удару по Кривому Рогу

Голова Ради оборони міста Олександр Вілкул повідомив, що через обстріл Кривого Рогу постраждали двоє людей — 89-річний чоловік та 83-річна жінка.

У Кривому Розі пошкоджено близько десяти житлових будинків. Зокрема, одна п’ятиповерхівка має серйозні руйнування — там пробитий дах. Також понівечено дитячий садок, пожежну частину, адміністративні будівлі та автомобілі.

Кривий Ріг

Кривий Ріг

Вілкул наголосив: усі служби, комунальний транспорт, лікарні та соціальні установи працюють у штатному режимі.

Комбінований обстріл Харкова

За даними голови Харківської ОВА Олега Синєгубова, вночі ударів РФ зазнали Харків і 13 населених пунктів Харківської області. Постраждали 16 людей, серед них — двоє дітей.

«У м. Харків постраждали чоловіки 79, 72, 53, 53, 49 років та жінки 58, 88, 50, 27, 83 роки; у сел. Рай-Оленівка Пісочинської громади постраждали 20-річний і 38-річний чоловіки, 43-річна і 68-річна жінки, також зазнали стресу хлопчики 13 і 7 років», — деталізував він.

Харків

Попередньо, РФ вдарила 2 ракетами і 17 БпЛА по Київському, Шевченківському, Салтівському, Слобідському районах Харкова. По області було застосовано: 4 ракети «Іскандер»; 3 КАБ; 20 БпЛА типу «Герань-2»; 2 fpv-дрони; 17 БпЛА (тип встановлюється).

Харків, Салтівський район

Пошкоджено та зруйновано обʼєкти цивільної інфраструктури:

Харків — пошкоджено 3 багатоквартирні будинки, щонайменше 7 приватних будинків автомобіль (кількість уточнюється), цивільне підприємство, парк, будівлю Дитячої південної залізниці;

Куп’янський район — пошкоджено приватний будинок (с. Старовірівка),

Ізюмський район — пошкоджено 2 приватні будинки, автомобіль, залізничну інфраструктуру (м. Барвінкове), приватний будинок (с. Оскіл);

Харківський район — пошкоджено багатоквартирний будинок, автомобіль (сел. Рай-Оленівка), складську будівлю (сел. Вільшани);

Чугуївський район — пошкоджено зерносховище, 3 трактори (с. Новий Бурлук).

За інформаціює місцевих телеграм-каналів, «Шахед» пробив стіну гуртожитку в Шевченківському районі.

«У одній з кімнат була дитина — вона не постраждала», — пишуть місцеві.

Харків, Шевченківський район

Армія РФ вдарила по енергетиці Одещини

Стало відомо, що ворог знову вдарив по енергетичному об’єкту на півдні Одеської області.

«За попередньою інформацією, постраждалих немає», — конатстаував очільник Одеської ОВА Олег Кіпер.

На місцях працюють відповідні служби з метою ліквідації наслідків удару.

На Черкащині знищено ракету та десятки БпЛА

Як повідомив голова Черкаської ОВА Ігор Табурець, у межах області силами та засобами ППО знешкоджено російську ракету та 20 БпЛА.

«Травмованих немає. Обстеження території триває», — зазначив він.

Уточнюється, що на Золотоніщині уламками пошкоджено будівлю колишнього магазину, внаслідок чого зайнялось перекриття. Пожежу оперативно ліквідували.

Насідки на Полтавщині

Вночі 26 лютого ворог атакував Полтавську область. Так, у Полтавському районі обстрілуом пошкоджені об’єкти промислового підприємства. На території виникли пожежі. У Лубенському районі через падіння уламків постраждав приватний сектор — пошкоджено домоволодіння та лінію електропередач. Це призвело до масштабних знеструмлень:

18 209 побутових споживачів залишилися без електрики;

1 781 юридична особа також перебуває без живлення.

«Енергетики вже працюють над відновленням електропостачання. На щастя, в обох випадках обійшлося без постраждалих», — наголосив Дяківнич.

У ДСНС зазначили, що пожежі ліквідовані. Інформація про загиблих і травмованих не надходила.

Полтавщина / © Управління ДСНС у Полтавській області

Полтавщина / © Управління ДСНС у Полтавській області

Полтавщина / © Управління ДСНС у Полтавській області

Атака на Київщину

На Київщині через атаку РФ 26 лютого є пошкодження та загоряння у двох районах області:

Вишгородський район — у селі Нові Петрівці зафіксовані руйнування складської будівлі з подальшим займанням. Також у селі Старі Петрівці виникла пожежа у приватному житловому будинку.

Броварський район — у селі Погреби на території приватного домоволодіння загорілися речі та легковий автомобіль. Крім того, у селі Рожівка рятувальники ліквідували займання уламків БпЛА на відкритій місцевості.

Київщина

Зеленський відреагував на атаку

Президент України Володимир Зеленський відреагував на черговий удар РФ по критичній інфраструктурі та житлових будинків України.

«Чотириста двадцять дронів, з яких більшість — „Шахеди“, і 39 ракет різних типів, у тому числі 11 балістичних, випустили по наших людях. Є руйнування у восьми областях: багато приватних та багатоповерхових будинків пошкоджено. Станом на зараз відомо про десятки поранених людей унаслідок цієї атаки, серед них є діти», — зазначив український лідер.

Атака по Україні

За словами глави держави, росіяни також били по газовій інфраструктурі на Полтавщині, по електропідстанціях на Київщині та Дніпровщині. Рятувальники працювали на Чернігівщині, Запоріжжі, Харківщині, Кіровоградщині, Вінниччині, Київщині та в столиці.

Зеленський відзначив своєчасне надання допомогии партнерами, завдяки чому більшість ракет вдалося збити ППО. Алле не минулося без влучань.

«І це означає, що потрібно працювати далі ще більш активно. Холод не відступив до кінця, і ракети до ППО потрібні на кожен день, поки Росія намагається розбити нашу енергетику. Дякую всім, хто це розуміє та допомагає», — завершив президент.

Скільки ракет і дронів збила ППО

У Повітряних силах зазначили, що вночі та зранку 26 лютого армія РФ вдарила по Україні:

2 протикорабельними ракетами Циркон

11 балістичними ракетами Іскандер-М/С-400

24 крилатими ракетами Х-101

2 керованими авіаційними ракетами Х-69

420 ударними БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та безпілотниками інших типів.

За попередніми даними відомства, ППО вдалося знешкодити 2 протикорабельні ракети Циркон, 4 балістичні ракети Іскандер-М/С-400, 24 крилаті ракети Х-101, 2 керовані авіаційні ракети Х-69 та 374 БпЛА.

Зафіксовано влучання 5 балістичних ракет та 46 ударних БпЛА на 32 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 15 локаціях. Інформація щодо кількох ворожих ракет уточнюється.

«Атака триває, в повітряному просторі декілька ворожих БпЛА. Дотримуйтесь правил безпеки!», — закликали у Повітряних силах.

Нагадаємо, через масовану атаку РФ по Україні Зройні сили Польщі підняли у небо винищувачі.