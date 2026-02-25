Starlink більше не допомагає РФ / © reuters.com

Рішення заблокувати доступ російським військовим до системи супутникового зв’язку Starlink суттєво вплинуло на можливості РФ застосовувати артилерію у війні проти України.

Про це пише оглядач з питань оборони та аерокосмічної галузі Вікрам Міттал у матеріалі для Forbes.

«Російська військова доктрина спирається на артилерію, яку традиційно називають „King of Battle“ („король бою“) через її руйнівну силу на фронті. Попри роль безпілотників, що зростає, саме артилерійські системи залишаються основою вогневої могутності РФ. За оцінками, російські війська витрачали понад 15 тис. снарядів на добу», — йдеться в аналітичному матеріалі.

Проте сучасна артилерія критично залежить від стабільного та захищеного зв’язку. На тактичному рівні він потрібен для передачі координат від розвідників і операторів дронів, коригування вогню та синхронізації дій із піхотою й бронетехнікою. На оперативному та стратегічному рівнях — для управління підрозділами, переміщення артсистем, інтеграції розвідданих і планування операцій.

Збій у зв’язку: чому артилерія Росії стала менш ефективною

Після втрати доступу до Starlink у російській армії, за даними автора, виникли перебої у стратегічних комунікаціях. Це призвело до ситуацій, коли вищі штаби віддають накази без повного розуміння реальної обстановки на передовій.

Зокрема, один із російських артилеристів у соцмережах описав випадок, коли його батареї Д-30 наказали змінити позицію через невідповідність «середній відстані» до лінії фронту. Водночас нові райони виявилися непридатними для розгортання, оскільки частину території вже контролювали українські сили. За словами росіянина, рішення було ухвалене на основі формальних показників, а не реальної ситуації на полі бою.

Аналітик також зазначив, що Україна системно атакує російські тактичні вузли зв’язку за допомогою дронів, що додатково ускладнює координацію артилерійських підрозділів.

Артилерія залишається ключем до наступів РФ

Протягом останніх місяців російські війська активно використовували масовані артилерійські обстріли для підтримки наступів на сході та півдні України, зокрема в районах Донеччини та Запорізької області.

Супутниковий аналіз снігового покриву на початку лютого, проведений до ймовірного відключення Starlink, зафіксував близько 12 тисяч точок влучань артилерійських снарядів. Найбільша концентрація ударів спостерігалася поблизу Гуляйполя, Степногірська, а також між Добропіллям і Покровськом, що може свідчити про підготовку масштабніших штурмових дій.

Водночас, за даними Інституту вивчення війни (ISW), у середині лютого українські сили змогли відбити близько 201 квадратного кілометра території — це найшвидше просування за понад два з половиною роки.

Менше втрат — менше вогню?

«Цікаво, що після втрати доступу до Starlink кількість знищених російських артилерійських систем, за відкритими даними, зменшилася», — зазначає експерт.

Із посиланням на аналітичний ресурс Oryx, він зазначає, що зафіксувано лише дев’ять втрат артилерії РФ у перші тижні лютого, тоді як загалом за час повномасштабної війни задокументовано близько 2100 таких втрат.

Це може бути пов’язано зі зниженням інтенсивності вогню. Артилерійські системи найбільш уразливі саме під час стрільби — кожен залп підвищує ризик виявлення дронами та ураження контрбатарейними засобами. Якщо координація ускладнена, артилерія може стріляти рідше, що зменшує і втрати, і загальну ефективність.

Оскільки артилерія є центральним елементом російської військової доктрини, будь-яке порушення її роботи має стратегічні наслідки. Це створює можливості для українських сил, однак подальший розвиток подій залежатиме від того, чи зможе Росія відновити надійні канали зв’язку та координації.

Нагадаємо, український військовий експерт Павло Нарожний також зауважує, якщо ще кілька тижнів тому фіксувалося понад 250 боєзіткнень на добу, то зараз цей показник впав ледь не вдвічі. Аналогічна ситуація і з артилерією — кількість обстрілів зменшилася. А за добу окупанти втратили ще три танки та 29 артсистем.

Щодо живої сили, то станом на 25 лютого 2026-го ЗСУ знищили 1 262 490 солдатів Російської Федерації.

Раніше експерт розповів, як ЗСУ використали втрату ворогом доступу до Starlink. Сили оборони використали паузу в управлінні російськими підрозділами.

У Міністерстві оборони РФ тим часом заявили, що системи супутникового зв’язку Starlink використовувалися для «введення противника в оману», а їх відключення начебто жодних наслідків для підрозділів російської армії не мало.