- Дата публікації
-
- Категорія
- Війна
- Кількість переглядів
- 299
- Час на прочитання
- 1 хв
Втрати Росії станом на 25 лютого: Генштаб оновив дані
За добу окупанти втратили ще три танки та 29 артсистем.
Станом на 25 лютого 2026-го ЗСУ знищили 1 262 490 солдатів Російської Федерації. За минулу добу ліквідовано ще 1070 військових. Дані уточнюються.
Про це повідомив Генштаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати Росії:
особового складу – близько 1 262 490 (+1 070) осіб
танків – 11 701 (+3) од.
бойових броньованих машин – 24 091 (+5) од.
артилерійських систем – 37 589 (+29) од.
РСЗВ – 1 655 (+1) од.
засоби ППО – 1 305 (+0) од.
літаків – 435 (+0) од.
гелікоптерів – 348 (+0) од.
БпЛА оперативно-тактичного рівня – 146 457 (+886) од.
крилаті ракети – 4 347 (+0) од.
кораблі / катери – 29 (+0) од.
підводні човни – 2 (+0) од.
автомобільна техніка та автоцистерни – 79 971 (+145) од.
спеціальна техніка – 4 075 (+1) од.
Як повідомлялося, вночі проти 24 лютого ЗСУ розбили штаби та склади РФ на Донеччині. Головною ціллю став допоміжний пункт управління 5-ї армії РФ у районі Новопетриківки, що на тимчасово окупованій території Донецької області. Зокрема, українські війська застосували ракети ATACMS.