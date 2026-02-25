ТСН у соціальних мережах

Війна
299
1 хв

Втрати Росії станом на 25 лютого: Генштаб оновив дані

За добу окупанти втратили ще три танки та 29 артсистем.

Втрати Росії

Втрати Росії у війні зросли на понад 1000 осіб. / © Associated Press

Станом на 25 лютого 2026-го ЗСУ знищили 1 262 490 солдатів Російської Федерації. За минулу добу ліквідовано ще 1070 військових. Дані уточнюються.

Про це повідомив Генштаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати Росії:

  • особового складу – близько 1 262 490 (+1 070) осіб

  • танків – 11 701 (+3) од.

  • бойових броньованих машин – 24 091 (+5) од.

  • артилерійських систем – 37 589 (+29) од.

  • РСЗВ – 1 655 (+1) од.

  • засоби ППО – 1 305 (+0) од.

  • літаків – 435 (+0) од.

  • гелікоптерів – 348 (+0) од.

  • БпЛА оперативно-тактичного рівня – 146 457 (+886) од.

  • крилаті ракети – 4 347 (+0) од.

  • кораблі / катери – 29 (+0) од.

  • підводні човни – 2 (+0) од.

  • автомобільна техніка та автоцистерни – 79 971 (+145) од.

  • спеціальна техніка – 4 075 (+1) од.

Як повідомлялося, вночі проти 24 лютого ЗСУ розбили штаби та склади РФ на Донеччині. Головною ціллю став допоміжний пункт управління 5-ї армії РФ у районі Новопетриківки, що на тимчасово окупованій території Донецької області. Зокрема, українські війська застосували ракети ATACMS.

