Нічна "бавовна" у Смоленській області РФ: що потрапило під удар дронів

Вибухи у РФ

У Смоленській області РФ, ймовірно, під удар потрапив хімзавод ПАО «Дорогобуж». Над об’єктом — стовп диму.

Очевидці публікують яскраві кадри у Мережі.

Момент одного з «прильотів» по потрапив на відео. Так, на записі чути гучний вибух та видно яскравий спалах.

Атака на завод у РФ

Очікуємо на офіційну інформацію.

Що відомо про завод

Завод «Дорогобуж» розташований у Смоленській області на заході Росії. Ключові виробничі потужності підприємства були споруджені та введені в експлуатацію у 1960–1980-х роках, а в 1990–2000-х роках зазнали модернізації.

Із 2017 року компанія розпочала новий етап оновлення: здійснюється модернізація діючих виробництв і будівництво нових об’єктів у межах реалізації оновленої стратегії розвитку групи до 2025 року. Основний напрям діяльності підприємства — виробництво азотних і комплексних мінеральних добрив, а також продукції промислового призначення.

«Бавовна» в Росії: останні новини

Раніше у РФ у ніч на 23 лютого пролунало кілька вибухів над Альметьєвськом (Татарстан). Після цього місцеві мешканці повідомили про задимлення та пожежу. Ймовірно, під ударом могла опинитися нафтоперекачувальна станція «Калейкіно».

Також українські дрони повторно вразили великий нафтовий термінал «Таманьнефтегаз» у Чорноморському регіоні Росії. В мережі з’явилися супутникові фото, що свідчать про значні пошкодження об’єкту. Було пошкоджено щонайменше три резервуари з пальним і виробничі цехи, що входять до інфраструктури терміналу. Це вже другий випадок, коли безпілотники влучили по цьому терміналу — перший стався 22 січня, тоді пошкодили трубопроводи й резервуари з газойлем і мазутом.