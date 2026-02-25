Диво у Дніпрі: нейрохірурги США та України врятували військового, мозок якого прошив металевий болт

Медики, які рятували військового / © ТСН

Металевий стрижень прошив мозок і зупинився за оком — з таким пораненням, яке зазвичай вважається смертельним, до лікарні Дніпра потрапив військовий Дмитро. Після вибуху ворожого «Шахеда» життя захисника висіло на волосині, але завдяки спільним зусиллям українських та американських нейрохірургів сталося справжнє диво. Результати операції приголомшили навіть самих медиків.

Подробиці дізнавалася кореспондентка ТСН Ольга Павловська.

5 годин під мікроскопом: боротьба за кожен нерв

Дмитро отримав поранення під час виконання бойового завдання. Металевий болт від російського дрона увійшов у череп, пройшов через тканини мозку і застряг поблизу очної орбіти, тиснучи на зоровий нерв. Щоб урятувати не лише життя, а й здатність бачити, рухатись і говорити, лікарі зважилися на надскладне втручання.

Нейрохірург: «Болт, кісткові уламки, скло, дерев’яні уламки… І це все ми видаляли під мікроскопом, дуже обережно, щоб не призвести до додаткової травми».

Американські хірурги, які прибули до Дніпра з медичною місією, працювали пліч-о-пліч з українськими колегами. На штучному черепі професор з Вашингтона показує траєкторію стрижня: він зупинився в міліметрах від критично важливих центрів.

Рокко Армонда, професор нейрохірургії (Вашингтон, США): «Вхід був ось з цього напрямку. Зупинився біля орбіти. Оптичний нерв розташовується ось тут, тож фрагменти тиснули на нього. Ця лікарня — одна з найбільш завантажених у світі. Ми тут, аби вчитися, асистувати та допомагати пліч-о-пліч».

Приголомшливий результат: зір повертається

Вже на третій день після операції Дмитро демонструє неймовірний прогрес. Хоча спочатку лівий бік тіла був паралізований, зараз військовий уже може ворушити ногою та рукою. Але найбільша радість — повернення зору.

Військовий розповів про те, як отримав тяжке поранення

Сам Дмитро, родом із Черкас, на фронті вже майже три роки. Він згадує, що удар прийшовся саме на його пасажирську сторону, коли він був в автівці. Побратими спрацювали миттєво — надали першу допомогу та евакуювали, що й дало шанс лікарям розпочати боротьбу за його життя.

Дмитро став 34-м пацієнтом, якого професор Рокко Армонда прооперував разом із дніпровськими медиками під час цієї місії. На пам’ять про спільну перемогу над смертю американець подарував бійцю спеціальні шеврони.

Вдома на захисника чекають дружина, мама та донька-першокласниця. Лікарі впевнені: незабаром Дмитро зможе побачити своїх рідних не крізь туман поранення, а на власні очі.

