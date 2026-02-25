- Дата публікації
Малина дрібніє щороку: один секрет і ваші ягоди стануть вдвічі більшими
Малина прощає помилки, але завжди нагадує про них дрібними ягодами та слабким врожаєм. Якщо ви помічаєте, що ваші кущі поступово дають менші плоди, настав час діяти.
На щастя, вирішення проблеми може бути значно простішим, ніж здається. Головне — дотримуватися базових правил догляду, які порушувати не варто.
Наприклад, не вносьте азотні добрива навесні. Це одразу позначається на ягодах: вони стають дрібними, кислими та водянистими. Якщо ви раніше так робили — варто припинити. Через кілька сезонів малина відновить свої сили і подарує вам великі, соковиті плоди.
Часто ж дрібні ягоди залишаються навіть у досвідчених садівників через неправильне обрізання кущів. Секрет великого врожаю простий: ягоди формуються на пагонах віком від двох до п’яти років. Молоді стебла нарощують силу та якість плодів, а старі починають поглинати поживні речовини, конкуруючи з ними, але не здатні приносити великі ягоди. В результаті ви отримуєте купу дрібної малини, з якою мало приємності.
Рішення — просте: стежте за пагонами та вчасно обрізайте старі стебла. Щоб не плутати їх, можна позначати стрічками, стікерами або навіть фломастером.
Ще один секрет щедрого врожаю — підживлення восени після плодоношення. Малина любить невелику дозу азоту, а також фосфору та магнію. Така підготовка допомагає кущам витримати зиму, зміцнити кореневу систему і наростити здорові гілки для нового сезону.
Дотримуючись цих простих правил, ви гарантовано отримаєте великі, соковиті та смачні ягоди малини, які порадують вас кожного року.