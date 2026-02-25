Малина дрібніє щороку: один секрет і ваші ягоди стануть вдвічі більшими

Чому малина дрібніє кожного року / © pexels.com

На щастя, вирішення проблеми може бути значно простішим, ніж здається. Головне — дотримуватися базових правил догляду, які порушувати не варто.

Наприклад, не вносьте азотні добрива навесні. Це одразу позначається на ягодах: вони стають дрібними, кислими та водянистими. Якщо ви раніше так робили — варто припинити. Через кілька сезонів малина відновить свої сили і подарує вам великі, соковиті плоди.

Часто ж дрібні ягоди залишаються навіть у досвідчених садівників через неправильне обрізання кущів. Секрет великого врожаю простий: ягоди формуються на пагонах віком від двох до п’яти років. Молоді стебла нарощують силу та якість плодів, а старі починають поглинати поживні речовини, конкуруючи з ними, але не здатні приносити великі ягоди. В результаті ви отримуєте купу дрібної малини, з якою мало приємності.

Рішення — просте: стежте за пагонами та вчасно обрізайте старі стебла. Щоб не плутати їх, можна позначати стрічками, стікерами або навіть фломастером.

Ще один секрет щедрого врожаю — підживлення восени після плодоношення. Малина любить невелику дозу азоту, а також фосфору та магнію. Така підготовка допомагає кущам витримати зиму, зміцнити кореневу систему і наростити здорові гілки для нового сезону.

Дотримуючись цих простих правил, ви гарантовано отримаєте великі, соковиті та смачні ягоди малини, які порадують вас кожного року.