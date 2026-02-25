Малина мельчает каждый год: один секрет и ваши ягоды станут вдвое больше

Почему малина мельчает каждый год / © pexels.com

Реклама

К счастью, решение проблемы может быть гораздо проще, чем кажется. Главное — соблюдать базовые правила ухода, которые нарушать не стоит.

К примеру, не вносите азотные удобрения весной. Это сразу сказывается на ягодах: они становятся мелкими, кислыми и водянистыми. Если вы раньше так поступали — стоит прекратить. Через несколько сезонов малина восстановит свои силы и подарит вам большие сочные плоды.

Часто же мелкие ягоды остаются даже у опытных садоводов из-за неправильной обрезки кустов. Секрет большого урожая прост: ягоды формируются на побегах в возрасте от двух до пяти лет. Молодые стебли наращивают силу и качество плодов, а старые начинают поглощать питательные вещества, конкурируя с ними, но не способны приносить крупные ягоды. В результате вы получаете кучу мелкой малины, с которой мало удовольствия.

Реклама

Решение — простое: следите за побегами и вовремя обрезайте старые стебли. Чтобы не путать их, можно помечать лентами, стикерами или даже фломастером.

Еще один секрет щедрого урожая — подкормка осенью после плодоношения. Малина любит небольшую дозу азота, а также фосфора и магния. Такая подготовка помогает кустам выдержать зиму, укрепить корневую систему и нарастить здоровые ветки для нового сезона.

Следуя этим простым правилам, вы гарантированно получите крупные, сочные и вкусные ягоды малины, которые обрадуют вас каждый год.