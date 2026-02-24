Если холодильник еле морозит: проверьте эту простую деталь, а уже потом вызывайте мастера

Почему холодильник плохо морозит / © pexels.com

Специалисты по бытовой технике говорят, что главным «виновником» часто бывает уплотнительная резинка на дверце. Именно от ее состояния зависит, насколько эффективно работает ваш холодильник.

Если резинка потеряла эластичность, дверца перестает плотно закрываться. Холод выходит наружу, а компрессор работает без отдыха, изнашиваясь гораздо быстрее.

Проверить уплотнительную резинку можно очень просто — с помощью обычного листа бумаги. Если он легко ускользает, значит, герметичность дверцы нарушена.

Даже маленькая щель не дает холодильнику поддерживать подходящую температуру. Он постоянно пытается компенсировать утечку холодного воздуха.

В результате компрессор работает непрерывно, что увеличивает потребление электроэнергии и ускоряет износ техники.

Уплотнитель может деформироваться со временем от жары или неправильной чистки. Иногда его повреждают случайно, задев дверцу тяжелым предметом.

Грязь также ухудшает прилегание резинки. Жир и пыль создают тонкую пленку, которая нарушает герметичность.

Специалисты советуют регулярно протирать уплотнитель теплой водой с мягким моющим средством — это продлевает его срок службы и сохраняет герметичность.

Иногда резинку можно «оживить», немного прогрев феном. Тепло возвращает упругость и помогает поправить маленькие деформации.

Но если уплотнитель порвался — его придется заменить. Это дешевая деталь, которую просто установить без помощи других.

Большинство проблем со слабым морозением возникает именно из-за негерметических дверей. И люди зря тратят деньги на мастеров, тогда как решение лежит на поверхности.

Если уплотнитель в норме, следует проверить вентиляцию вокруг холодильника. Перегрев корпуса тоже снижает эффективность работы.