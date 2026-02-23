С одного куста будете собирать несколько ведер клубней: лучшие сорта картофеля для рекордного урожая

Наиболее урожайные сорта картофеля / © pexels.com

Современные высокоурожайные разновидности при благоприятных условиях способны дать от 15 до 25 крупных клубней с одного куста. При грамотно организованном уходе это может превратиться в несколько ведер картофеля даже с небольшого участка.

Славянка

Среднепоздний сорт с большими продолговатыми клубнями и розовой кожурой. Отличается стабильной урожайностью даже в засушливые годы. Один куст может дать до 15–20 крупных картофелин. Картофель хорошо хранится, подходит для варки и жарки.

Беллароза

Ранний сорт, объединяющий быстрое созревание с высокой урожайностью. Большие, ровные клубни с приятным вкусом стабильно растут даже на бедных почвах. Идеальный выбор для тех, кто хочет рано получить молодой картофель.

Гранада

Среднеспелый сорт с желтой мякотью. Дает много однородных клубней, устойчивых к повреждениям, и хорошо сохраняется зимой. Урожайность особенно высока при достаточном поливе.

Ривьера

Ультраранний сорт, который приносит первый урожай уже через 40-45 дней после всходов. Большие, товарные клубни с отличной лежкостью. При благоприятных условиях кусты формируют много картофелин.

Коломбо

Ранний высокоурожайный сорт с отличным вкусом. Подходит для разных климатических условий и дает ровные, здоровые клубни даже в открытом грунте без сложного ухода.

Но даже самый продуктивный сорт не покажет максимум без должного ухода. Чтобы получить большой урожай, высаживайте картофель только в хорошо прогретую почву — холодная земля замедляет рост и развитие клубней. Соблюдайте севооборот: сажать картофель несколько лет подряд на одном месте не рекомендуется — почва истощается и накапливает вредителей.

Растениям нужна подкормка. Органические удобрения улучшают структуру почвы, а минеральные помогают сформировать крупные и здоровые клубни. Окучивание в течение сезона стимулирует образование дополнительных корней и увеличивает количество картофелин под кустом.

Особенно важно поливать картофель во время цветения и формирования клубней — именно тогда растение больше нуждается во влаге, а ее недостаток может существенно снизить урожай. Комплексный уход и правильный сорт позволяют получить гораздо больше картофеля даже на небольшом участке.