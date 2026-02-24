- Дата публікації
Якщо хочете ідеальну квашену капусту: ось сорти, які обов’язково слід посадити 2026 року
Квашена капуста — це не лише надзвичайно смачно, а й неймовірно корисно. Багато українців люблять готувати її самостійно, але успіх заготівлі залежить від одного важливого фактора: правильного сорту. Саме від нього залежать хрускіт, соковитість і природна солодкість готової страви.
Щоб квашена або маринована капуста вийшла ідеальною, обирайте:
середньопізні та пізні сорти;
качани щільної структури;
сорти з високим вмістом природних цукрів;
листя соковите, але міцне.
Саме така капуста добре бродить, не розмокає під час засолювання і зберігає приємний хрускіт.
Топ-5 сортів капусти для засолювання 2026 року
Слава 1305
Популярний вибір для домашніх заготівель. Качани добре бродять і залишаються хрумкими навіть після тривалого зберігання:
Вага качанів 3–5 кг
Щільна структура
Соковитість
Ідеальний баланс цукрів
Амагер 611
Пізній сорт з чудовою лежкістю та міцною структурою. Ідеальний для тих, хто планує робити великі запаси.
Мегатон F1
Сучасний гібрид із рекордними розмірами качанів — до 10 кг. Висока врожайність і соковите листя роблять його популярним серед тих, хто готує капусту у великих обсягах.
Харківська зимова
Вітчизняний сорт, перевірений роками. Капуста після засолювання залишається ароматною та апетитною:
Дуже хрумке листя
Високий вміст цукрів
Насичений смак
Чудова адаптація до клімату України
Білоруська 455
Класичний сорт для традиційного квашення, який часто називають еталонним для домашніх заготівель:
Стабільний урожай
Щільні качани
Чудовий смак
Універсальність використання