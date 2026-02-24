Якщо хочете ідеальну квашену капусту: ось сорти, які обов’язково слід посадити 2026 року

Сорти капусти для засолювання 2026 року / © pexels.com

Щоб квашена або маринована капуста вийшла ідеальною, обирайте:

середньопізні та пізні сорти;

качани щільної структури;

сорти з високим вмістом природних цукрів;

листя соковите, але міцне.

Саме така капуста добре бродить, не розмокає під час засолювання і зберігає приємний хрускіт.

Топ-5 сортів капусти для засолювання 2026 року

Слава 1305

Популярний вибір для домашніх заготівель. Качани добре бродять і залишаються хрумкими навіть після тривалого зберігання:

Вага качанів 3–5 кг

Щільна структура

Соковитість

Ідеальний баланс цукрів

Амагер 611

Пізній сорт з чудовою лежкістю та міцною структурою. Ідеальний для тих, хто планує робити великі запаси.

Мегатон F1

Сучасний гібрид із рекордними розмірами качанів — до 10 кг. Висока врожайність і соковите листя роблять його популярним серед тих, хто готує капусту у великих обсягах.

Харківська зимова

Вітчизняний сорт, перевірений роками. Капуста після засолювання залишається ароматною та апетитною:

Дуже хрумке листя

Високий вміст цукрів

Насичений смак

Чудова адаптація до клімату України

Білоруська 455

Класичний сорт для традиційного квашення, який часто називають еталонним для домашніх заготівель:

