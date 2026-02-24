ТСН у соціальних мережах

Якщо хочете ідеальну квашену капусту: ось сорти, які обов’язково слід посадити 2026 року

Квашена капуста — це не лише надзвичайно смачно, а й неймовірно корисно. Багато українців люблять готувати її самостійно, але успіх заготівлі залежить від одного важливого фактора: правильного сорту. Саме від нього залежать хрускіт, соковитість і природна солодкість готової страви.

Автор публікації
Тетяна Мележик
Сорти капусти для засолювання 2026 року

Сорти капусти для засолювання 2026 року / © pexels.com

Щоб квашена або маринована капуста вийшла ідеальною, обирайте:

  • середньопізні та пізні сорти;

  • качани щільної структури;

  • сорти з високим вмістом природних цукрів;

  • листя соковите, але міцне.

Саме така капуста добре бродить, не розмокає під час засолювання і зберігає приємний хрускіт.

Топ-5 сортів капусти для засолювання 2026 року

Слава 1305

Популярний вибір для домашніх заготівель. Качани добре бродять і залишаються хрумкими навіть після тривалого зберігання:

  • Вага качанів 3–5 кг

  • Щільна структура

  • Соковитість

  • Ідеальний баланс цукрів

Амагер 611

Пізній сорт з чудовою лежкістю та міцною структурою. Ідеальний для тих, хто планує робити великі запаси.

Мегатон F1

Сучасний гібрид із рекордними розмірами качанів — до 10 кг. Висока врожайність і соковите листя роблять його популярним серед тих, хто готує капусту у великих обсягах.

Харківська зимова

Вітчизняний сорт, перевірений роками. Капуста після засолювання залишається ароматною та апетитною:

  • Дуже хрумке листя

  • Високий вміст цукрів

  • Насичений смак

  • Чудова адаптація до клімату України

Білоруська 455

Класичний сорт для традиційного квашення, який часто називають еталонним для домашніх заготівель:

  • Стабільний урожай

  • Щільні качани

  • Чудовий смак

  • Універсальність використання

