Зеленський емоційно відповів Орбану на "блокаду" для України: "Нехай говорить з Путіним"

Президент України Володимир Зеленський / © Associated Press

Президент України Володимир Зеленський різко розкритикував позицію прем’єр-міністра Угорщини Віктора Орбана, який намагається заблокувати кредит для України на 90 мільярдів євро та вимагає відновити транзит російської нафти. Він наголосив, що відповідальність за руйнування нафтопроводу «Дружба» несе виключно Росія.

Про це президент заявив під час спільної пресконференції з європейськими лідерами в Києві.

Хто насправді зруйнував нафтопровід «Дружба»

Відповідаючи на запитання журналістів щодо ультиматумів Будапешта, український президент чітко розділив питання фінансової допомоги від ЄС та ситуацію з нафтопроводом. За його словами, спроби пов’язати ці дві різні речі є маніпулятивними, адже українська сторона не має жодного стосунку до зупинення транзиту сировини.

Зеленський нагадав, що інфраструктуру трубопроводу атакували та зруйнували саме російські війська. Ба більше, Україна та її партнери мають усі необхідні докази, включно зі супутниковими знімками, які підтверджують факт цілеспрямованих ворожих ударів по цих об’єктах.

«Вже не вперше прем’єр-міністр Угорщини блокує щось. Питання займу і нафтопроводу — це різні речі. Нафтопровід зруйнувала сама Росія. Тож якщо хочуть заблокувати фінансову підтримку, то хай блокують Росію, бо не Україна є причиною руйнування нафтопроводу», — наголосив президент.

Порада для Орбана та цинізм Росії

Зеленський також звернув увагу на те, що російська армія цілеспрямовано полює на ремонтні бригади. Щойно українські фахівці починають відновлювати пошкоджену енергетичну інфраструктуру, окупанти завдають повторних ударів, аби вбити людей.

З огляду на це, Зеленський порадив очільнику угорського уряду безпосередньо звертатися до винуватця цих руйнувань, а не шантажувати Київ та Європу.

«Тож саме Орбан хай поговорить з Путіним. Можливо, про енергетичне припинення вогню чи щось подібне», — резюмував Зеленський.

Також днями під час Мюнхенської конференції з безпеки Володимир Зеленський прокоментував позицію Віктора Орбана. Глава держави зазначив, що саме українська армія зараз тримає європейський фронт, і завдяки цьому угорський прем’єр може дозволити собі думати про відрощування власного живота, а не про нарощування війська для захисту Будапешта від російських танків.

Того ж дня український президент вдруге згадав очільника уряду Угорщини. За словами Зеленського, Орбан своїми діями забув про сором, але тим самим він демонструє всій Європі антиприклад і підштовхує інших європейських лідерів бути кращими.

Нагадаємо, голова Євроради вимагає від Угорщини припинити блокування надання кредиту Україні. Антоніу Кошта заявив, що Угорщина ставить під сумнів довіру до спільних рішень Європейської ради.